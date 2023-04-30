Самоуверенность или игра мозга? Эффект Даннинга-Крюгера: почему некомпетентные люди считают себя экспертами

“Я знаю, что я ничего не знаю”, — говорил Сократ, но не скажут люди, имеющие когнитивное искажение Даннинга-Крюгера.

Они склонны преувеличивать свои знания в разных сферах жизни, но не потому, что обманывают, а потому, что мозг заставляет в это верить. Ведь этот товарищ склонен подстраивать реальность под свои когнитивные искажения.

Итак, в чем суть эффекта Даннинга-Крюгера, где он встречается в реальной жизни и как самому не попасться на крючок когнитивного искажения, читай дальше.

Эффект Даннинга-Крюгера: история и значение явления

Эффект Даннинга-Крюгера предполагает, что люди ошибочно переоценивают свои знания или способности в определенной области. Это, как правило, происходит за неимением самосознания, что и мешает точно оценить собственные навыки.

В реальности ты не раз мог(-ла) заметить, что профессионалы часто преуменьшают свои знания и достижения, а новички или некомпетентные — наоборот, завышают.

Это когнитивное искажение было названо эффектом Даннинга-Крюгера.

Как нашли и исследовали искажение

Иногда наш мозг может сыграть с нами по-настоящему злую шутку. К примеру, как он сделал это с Макартуром Уилером в 1995 году в Питтсбурге, США. За один день мужчина ограбил два банка.

Во время совершения преступления он не скрывал своего лица, а наоборот, подходил к камерам и улыбался. Логично, что в тот же день полиция смогла найти и задержать мужчину.

Если тебя, как и тамошнюю полицию, беспокоит, почему он не надел маску, странно вел себя и не боялся, что его узнают, то вот ответ. Мужчина намазал лицо соком лимона и искренне верил, что останется невидимым для камер.

При этом преступник не был психически больным, не находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Он просто ошибался из-за когнитивного искажения.

Этим случаем заинтересовались профессор психологии Дэвид Даннинг и аспирант Джастин Крюгер. Они решили изучить, насколько люди способны объективно оценить свои способности.

Для этого опыта они попросили людей пройти тест на логику, юмор и грамматику, а потом самим оценить, как они сдали тест.

Мы уверены, что можно с легкостью определить свои возможности и знания в той или иной области. Однако на самом деле объективно оценить это не так-то просто.

Это доказал эксперимент ученых. Выяснилось, что люди, имеющие посредственные способности, склонны себя переоценивать. Люди с высшими способностями не осознают своей ценности и осведомленности, то есть склонны к синдрому самозванца.

Как распознать человека с предубеждениями Даннинга-Крюгера

В реальной жизни нам часто приходится иметь дело с людьми, которые значительно переоценивают свои возможности, уровень осведомленности и представляют себя в качестве экспертов.

На базе исследования таких лиц классифицировали, как незнающих. Вот несколько присущих таким людям характеристик:

они не осознают, что чего-то не знают, но искренне верят в свою компетентность;

не в состоянии оценить объективно высокий уровень знаний других;

чем хуже и меньше их знания и способности, тем выше оценку они себе ставят;

часто принимают ошибочные решения, за неимением знаний.

Мы все встречаем людей с искажением Даннинга-Крюгера в повседневной жизни. Это может быть кто-то из нашего окружения, диванный критик в интернете или блогер, продающий курс для похудения, прочитав статью в Википедии и т. д.

Но самым ярким примером есть люди из талант-шоу. Многие могли испытывать испанский стыд, когда в таких программах выступал кто-то, откровенно не имевший достаточно навыков.

Пока зрители искали ответ на вопрос “как можно на такое пойти?”, человек на сцене искренне верил в собственную конкурентоспособность, даже если не попал ни в одну ноту.

Как не стать жертвой мозга и не переоценить себя

Яркие примеры хорошо иллюстрируют эффект, но на самом деле мы все испытываем искажение Даннинга-Крюгера в разных сферах жизни. Просто это не столь очевидно, на первый взгляд.

К примеру, не подозреваем, что специалисты в одной отрасли, но дилетанты в другой.

Эффект можно назвать достаточно опасным, ведь когда мы уверены в компетентности, нет причин улучшать себя, развиваться и получать новые знания.

Чтобы не стать жертвой эффекта, следует придерживаться рекомендаций.

Честно и регулярно подвергай сомнению свою базу знаний и выводы, которые ты делаешь, а не слепо принимай их. Не бойся бросить себе вызов и исследовать, почему можешь быть неправ(-а) в спорном вопросе.

Ищи мнения других компетентных в области людей. Нет ничего плохого, чтобы обратиться к коллеге или другу за советом или конструктивной критикой.

Продолжай изучать конкретный предмет. Ведь чем больше мы углубляемся в тему, тем больше понимаем, сколько знаний еще предстоит усвоить.

Существует еще немало предубеждений, которые не дают нам жить лучше, найти любовь или построить карьеру. Немало их крутится и вокруг отношений.

Читай о защитном механизме, который не дает тебе построить новые счастливые отношения после прошлых неудач.

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