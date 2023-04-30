Психологія

Самовпевненість чи гра мозку? Ефект Даннінга-Крюгера: чому некомпетентні люди вважають себе експертами

Вероніка Кононенко, редакторка сайту 30 Квітня 2023, 13:00
ефект Даннінга-Крюгера
Фото: Pexels

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