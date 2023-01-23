Из жестокого эгоцентриста в подгузнике до заботливого человека: как развить эмпатию

Все без исключения рождаются эгоцентричными и не эмпатичными, склонными к магическому мышлению, импульсивными и одержимыми своими желаниями.

В целом мы мало чем отличаемся от наших предков, ведь живем и следуем только инстинктам выживания: кто громче заплачет — того мама услышит и спасет.

Человечество, общество и технологическое развитие пошли вперед, а наш мозг в самом начале жизни остается с тем же набором нейронных связей, которые имел пещерный человек.

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Только со временем и жизнью в социуме он эволюционирует и приспосабливается к новому времени и новым условиям.

К счастью, в таком эгоистическом возрасте мы беспомощны и очень миловидны. Только к трем – четырем годам наш мозг способен перерасти эгоцентризм и начать развивать эмпатию.

Врач и кандидат медицинских наук Андрей Беловешкин рассказал, что такое эмпатия и как развить этот навык в любом возрасте.

Эмпатия одного человека — большой вклад в человечество

Умение сопереживать, а не оценивать. Хотеть искренне понять другого, а не внушить ему что-то — высшая человеческая способность, лежащая в основе цивилизации и культуры.

Ребенок развивает только самые важные навыки, необходимые для социализации:

понимание того, что он не центр мира;

умение поставить себя на место другого и понять чувства;

признать право других быть другими;

представлять результаты своего поведения и реакции людей на свои действия.

Но эмпатия — это способность не только почувствовать боль другого человека, а и снизить ее. Она не возникает сама по себе, а воспитывается в семье и обществе. Ребёнок впитывает модели и нормы своего окружения.

В экспериментах детские психологи используют кукол и задают вопросы о том, что, по мнению ребенка, куклы видят или как будут себя вести. Такие тесты проводят уже с четырехлетнего возраста, когда развивается способность понимать чужое сознание.

Его проходят даже многие высшие приматы. Но, к сожалению, не проходят многие взрослые.

Они равнодушно пролистывают фото войны, радуются массовым убийствам, возмущаются и не понимают, почему не могут оплатить зарубежный сервис или полетать привычным рейсом, почему им нигде не рады.

Эмпатическая триада: что дает нам почувствовать настоящую заботу

Однако не все понимание и не вся помощь — это здоровая эмпатия, помогающая человеку. Например, помощь или понимание без сострадания неполноценны и даже оскорбительны. Без понимания и сопереживания можно легко навредить.

Существует три компонента здоровой эмпатии, которые вместе дают по-настоящему ощутить заботу. Называют это эмпатической триадой, и состоит она из следующих элементов:

когнитивная эмпатия, где мы понимаем, что испытывает другой человек; эмоциональная, где мы сопереживаем ему и разделяем зеркальными нейронами чувства; эмпатическая забота — это наши реальные действия и ответственность за другого.

Эмпатичность выходит за базовый набор социальных навыков, поэтому ее следует воспитывать в себе и развивать в любом возрасте.

Прежде всего следует начать с развития осознанности и рефлексии, быть понятным(-ой), ведь это настоящий психологический кислород, искренне понять другого — это разделить опыт и быть с человеком.

Также важно видеть в людях людей, а не инструменты, а прежде чем сказать что-то неприятное, подумать — как бы я чувствовал(-а) себя на месте этого человека?

Все это можно развить благодаря простым напоминаниям себе:

Я обычный человек. Начни с понимания, что ты — это не центр вселенной, а такой же человек, как и все остальные.

Другой человек — такой же человек, как и ты. Если категорически идентифицируешь себя с какой-то группой, это приводит к тому, что “чужаки” будут восприниматься как вещи, лишенные субъектности.

Видеть в другом человеке прежде всего отдельную личность, а не набор ярлыков или категорий.

Видеть отличия и признавать их реальность: другой человек отличается от меня, отличаются его мнения, суждения и ценности.

Не приписывать ему свои ожидания или опасения.

Испытать интерес к другому: что он думает? Что его беспокоит? О чем он мечтает? Что он любит?

Когда мы испытываем такой интерес, мы можем поставить себя на место другого человека, увидеть мир его глазами, разделить его боль в прямом смысле.

Эмпатия не для всех: кто не может ее ощутить

Эмпатия — одна из самых сложных и высоких человеческих способностей, ведь чтобы по-настоящему быть таковым, нужно отодвинуть на второй план собственное эго.

Но есть случаи, когда человек просто не способен стать эмпатичным. Это происходит при многих расстройствах личности, например:

нарциссизм;

психопатия;

шизофрения;

садизм;

люди с пограничным расстройством личности;

люди с нарушениями привязанности;

люди с инфантильным расстройством личности.

В противном случае абсолютно каждый человек, умеющий анализировать и рефлексировать, способен ощутить и развить в себе самый высокий человеческий навык — эмпатию.

Во время войны многие нуждаются в настоящей заботе и эмпатии от других. Если ты не знаешь, как поддержать и не навредить людям, которых любишь, то читай наши практические советы, как общаться с людьми во время войны.

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