Из жестокого эгоцентриста в подгузнике до заботливого человека: как развить эмпатию

Все без исключения рождаются эгоцентричными и не эмпатичными, склонными к магическому мышлению, импульсивными и одержимыми своими желаниями.
В целом мы мало чем отличаемся от наших предков, ведь живем и следуем только инстинктам выживания: кто громче заплачет — того мама услышит и спасет.
Человечество, общество и технологическое развитие пошли вперед, а наш мозг в самом начале жизни остается с тем же набором нейронных связей, которые имел пещерный человек.
Только со временем и жизнью в социуме он эволюционирует и приспосабливается к новому времени и новым условиям.
К счастью, в таком эгоистическом возрасте мы беспомощны и очень миловидны. Только к трем – четырем годам наш мозг способен перерасти эгоцентризм и начать развивать эмпатию.
Врач и кандидат медицинских наук Андрей Беловешкин рассказал, что такое эмпатия и как развить этот навык в любом возрасте.
Умение сопереживать, а не оценивать. Хотеть искренне понять другого, а не внушить ему что-то — высшая человеческая способность, лежащая в основе цивилизации и культуры.
Ребенок развивает только самые важные навыки, необходимые для социализации:
Но эмпатия — это способность не только почувствовать боль другого человека, а и снизить ее. Она не возникает сама по себе, а воспитывается в семье и обществе. Ребёнок впитывает модели и нормы своего окружения.
В экспериментах детские психологи используют кукол и задают вопросы о том, что, по мнению ребенка, куклы видят или как будут себя вести. Такие тесты проводят уже с четырехлетнего возраста, когда развивается способность понимать чужое сознание.
Его проходят даже многие высшие приматы. Но, к сожалению, не проходят многие взрослые.
Его проходят даже многие высшие приматы. Но, к сожалению, не проходят многие взрослые.
Они равнодушно пролистывают фото войны, радуются массовым убийствам, возмущаются и не понимают, почему не могут оплатить зарубежный сервис или полетать привычным рейсом, почему им нигде не рады.
Однако не все понимание и не вся помощь — это здоровая эмпатия, помогающая человеку. Например, помощь или понимание без сострадания неполноценны и даже оскорбительны. Без понимания и сопереживания можно легко навредить.
Существует три компонента здоровой эмпатии, которые вместе дают по-настоящему ощутить заботу. Называют это эмпатической триадой, и состоит она из следующих элементов:
Эмпатичность выходит за базовый набор социальных навыков, поэтому ее следует воспитывать в себе и развивать в любом возрасте.
Прежде всего следует начать с развития осознанности и рефлексии, быть понятным(-ой), ведь это настоящий психологический кислород, искренне понять другого — это разделить опыт и быть с человеком.
Также важно видеть в людях людей, а не инструменты, а прежде чем сказать что-то неприятное, подумать — как бы я чувствовал(-а) себя на месте этого человека?
Все это можно развить благодаря простым напоминаниям себе:
Когда мы испытываем такой интерес, мы можем поставить себя на место другого человека, увидеть мир его глазами, разделить его боль в прямом смысле.
Эмпатия — одна из самых сложных и высоких человеческих способностей, ведь чтобы по-настоящему быть таковым, нужно отодвинуть на второй план собственное эго.
Но есть случаи, когда человек просто не способен стать эмпатичным. Это происходит при многих расстройствах личности, например:
В противном случае абсолютно каждый человек, умеющий анализировать и рефлексировать, способен ощутить и развить в себе самый высокий человеческий навык — эмпатию.
Во время войны многие нуждаются в настоящей заботе и эмпатии от других. Если ты не знаешь, как поддержать и не навредить людям, которых любишь, то читай наши практические советы, как общаться с людьми во время войны.
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