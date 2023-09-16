Счастливчик или неудачник? Как изменить свое отношение к жизни: четыре шага к успеху

Жизнь иногда подобна американским горкам со своими подъемами и спусками. Каждый из нас, пройдя через поражения, много раз задавал себе вопрос: Почему именно я? Почему я постоянно попадаю в неприятные ситуации? Иногда мы соглашаемся с мыслью, что судьба просто не на нашей стороне. Но не соглашаемся ли мы с этим слишком быстро? Возможно, проблема не в обстоятельствах, а в нашем отношении к ним?

Мышление — это мощный инструмент, который может кардинально изменить качество нашей жизни. И действительно, наши мысли и убеждения могут превратить нас из неудачника в счастливчика. А подробнее о том, как изменить свое мышление и стать успешным человеком рассказала популярный психолог Наталья Холоденко.

Родиться в рубашке — это выбор, а не судьба

Когда-нибудь ты чувствовал(-а) себя так, будто другие избранники судьбы, тогда как ты — нет? Понятие родиться в рубашке всегда было востребовано в нашей культуре. Как следствие, зарождаются мысли, что некоторые просто имеют врожденный талант быть счастливым. Или же, что успех — это нечто такое, что можно контролировать только с помощью определенных ритуалов. Но если реальность другая?

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Тему, почему на самом деле, кажется, что мы заложники неудач в свое время исследовал профессор психологии Хартфордширского университета Ричард Уайзман.

В течение десятилетия он анализировал людей, которые будто рождены под счастливой звездой, и тех, кому, казалось, не суждено достичь успеха в жизни. Результаты своих исследований он изложил в книге “Фактор успеха”.

В ней профессор рассказывает, что он пришел к выводу: не существует счастливчиков или неудачников.

Весь секрет в том, что главная разница между этими двумя типами людей в отношении к жизни. Все, что их отличает — это способ мышления. То есть мы можем самостоятельно решить в какой категории им быть: неудачников или счастливчиков.

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Как изменить свое отношение к жизни: четыре шага к успеху

Уайзман выделил несколько ключевых моментов для тех, кто стремится быть счастливчиком в этой жизни.

1. Замечай новые возможности

Неуспешные люди часто тревожны и слишком сфокусированы на плохом. Как следствие, они нередко пропускают новые возможности.

Счастливчики же живут здесь и сейчас, открывая новые возможности.

2. Смело пробуй что-то новое

Чтобы достичь изменений, нужно рисковать и выходить из своей зоны комфорта. Ведь если постоянно повторять одно и то же, то шансы на успех от этого не возрастут.

3. Переосмысливай неудачные моменты

Это не о легкомысленном оптимизме, а о способности находить в неудачах положительные моменты, которые дают тебе уроки и возможности.

Также помни, что счастливчикам всегда есть что терять. И они это осознают.

Кроме того, даже в сложных ситуациях успешные люди понимают, что могло быть намного хуже. И когда происходит что-то плохое — эти мысли помогают чувствовать себя лучше.

4. Действуй с верой, что все получится

Помни, что в твоих силах изменить свою судьбу. Верь в себя, слушай свое внутреннее я и не зацикливайся на сомнениях, а действуй.

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