Щасливчик чи невдаха? Як змінити своє ставлення до життя: чотири кроки до успіху

Життя подекуди подібне до американських гірок зі своїми підйомами та спусками. Кожен з нас, пройшовши через поразки, багато разів ставив собі питання: Чому саме я? Чому я постійно потрапляю у неприємні ситуації?

Іноді ми погоджуємося з думкою, що доля просто не на нашому боці. Але чи не погоджуємося ми з цим занадто швидко? Можливо, проблема не в обставинах, а в нашому ставленні до них?

Мислення — це потужний інструмент, який може кардинально змінити якість нашого життя. І дійсно, наші думки й переконання можуть перетворити нас з невдахи в щасливчика. А детальніше про те, як змінити своє мислення та стати успішною людиною, розповіла популярний психолог Наталія Холоденко.

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Народитися у сорочці — це вибір, а не доля

Чи коли-небудь ти почувався(-лася) так, наче інші обранці долі, тоді як ти — ні? Поняття народитися у сорочці завжди мало попит у нашій культурі. Як наслідок, зароджуються думки, що дехто просто має вроджений талант бути щасливим. Або ж, що успіх — це щось таке, що можна контролювати лише за допомогою певних ритуалів. Але якщо реальність інша?

Тему, чому насправді здається, що ми заручники невдач свого часу досліджував професор психології Хартфордширського університету Річард Уайзман.

Упродовж десятиріччя він аналізував людей, які нібито народжені під щасливою зіркою, та тих, кому, здавалося, не судилося досягти успіху у житті. Результати своїх досліджень він виклав у книзі Фактор успіху.

У ній професор розповідає, що він дійшов висновку: не існує щасливчиків або невдах.

Увесь секрет у тому, що головна різниця між цими двома типами людей у ставленні до життя. Усе, що їх відрізняє — це спосіб мислення. Тобто, ми можемо самостійно вирішити, у які категорії їм бути: невдах чи щасливчиків.

Як змінити своє ставлення до життя: чотири кроки до успіху

Уайзман виокремив декілька ключових моментів для тих, хто прагне бути щасливчиком у цьому житті.

Помічай нові можливості

Неуспішні люди часто тривожні та занадто сфокусовані на поганому. Як наслідок, вони нерідко пропускають нові можливості.

Щасливчики ж живуть тут і зараз, відкриваючи нові можливості.

Сміливо пробуй щось нове

Щоб досягнути змін, потрібно ризикувати та виходити зі своєї зони комфорту. Адже якщо постійно повторювати одне й те ж, то шанси на успіх від цього не зростуть.

Переосмислюй невдалі моменти

Це не про легковажний оптимізм, а про здатність знаходити у невдачах позитивні моменти, які дають тобі уроки та можливості.

Також пам’ятай, що щасливчикам завжди є що втрачати. І вони це усвідомлюють.

Крім того, навіть у складних ситуаціях успішні люди розуміють, що могло бути набагато гірше. І коли стається щось погане — ці думки допомагають почуватися краще.

Дій з вірою, що усе вдасться

Пам’ятай, що у твоїх силах змінити свою долю. Вір у себе, слухай своє внутрішнє я та не зациклюйся на сумнівах, а дій.

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