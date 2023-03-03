Кажется, что война забрала все возможности? Как начать жить заново — объясняет психолог

Украинцев война изменила навсегда. И это неоспоримый факт. Многие из нас потеряли дом, родной город или село, кого-то из близких людей или простой покой, в результате чего остался огромный шрам в жизни.

Несмотря на все невзгоды, нужно пытаться строить жизнь снова. Но прежде всего стоит заживить старые раны.

О том, как это сделать, рассказала психолог и психотерапевт проекта Психологическая поддержка Надежда Терещенко.

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Как начать жить заново

Ты не начинаешь жизнь с нуля

Какими бы плохими не казались обстоятельства, даже если кажется, что все потеряно, помни, что ты — личность. Ты — уникальный человек, имеющий неповторимый опыт, особые черты, мечты и отношения.

Самые важные вещи в жизни — это не вещи

Развитие новых социальных связей — вот что действительно важно. При строительстве новой жизни ищи возможности для расширения своего круга общения.

Не теряй связь с прошлой жизнью

Имеется в виду, что если у тебя еще остались друзья и знакомые, поддерживай отношения с ними, продолжай заниматься своими увлечениями.

Не отбрасывай занятий, места и людей, которые раньше приносили тебе удовольствие, — отмечает Наталья Терещенко.

Позволь себе выплакаться

Пусть вся пережитая тобой печаль постепенно становится теплой и светлой. Старайся чувствовать благодарность к прошлой жизни.

Понаблюдай за собой

А именно за моментами, когда ты чувствуешь себя жертвой, от которой абсолютно ничего не зависит. И старайся искать вещи, на которые можешь влиять.

— Активная позиция помогает быстрее адаптироваться и вернуться к полноценной жизни, — рассказывает психолог Наталья Терещенко.

Представь будущее

Только речь идет не о чем-то глобальном. Попробуй представить себя, как ты будешь смотреть на этот этап жизни через десять лет и где бы хотел(-а) оказаться в то время.

И самый главный совет — не забывай мечтать и поддерживать себя, какими бы ни были обстоятельства в жизни.

Ранее мы рассказывали о пяти упражнениях, которые помогут тебе быть благодарным(-ой) за то, что имеешь.

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