Здається, що війна забрала всі можливості? Як почати жити заново — пояснює психологиня

Українців війна змінила назавжди. І це беззаперечний факт. Чимало з нас втратили дім, рідне місто чи село, когось із близьких людей чи простий спокій, внаслідок чого залишився величезний шрам у житті.

Попри усі негаразди, потрібно намагатися будувати життя знову. Та передусім варто загоїти старі рани.

Про те, як це зробити, розповіла психологиня та психотерапевтка проекту Психологічна підтримка Надія Терещенко.

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Ти не починаєш життя з нуля

Хоч якими поганими здаються обставини, навіть якщо здається, що все втрачено, пам’ятай, що ти — особистість. Ти — унікальна людина, що має неповторний досвід, особливі риси, мрії та стосунки.

Найважливіші речі у життя — це не речі

Розвиток нових соціальних зв’язків — ось що дійсно важливо. Будуючи нове життя, шукай можливості для розширення власного кола спілкування.

Не втрачай зв’язку з минулим життям

Мається на увазі, якщо в тебе ще залишилися друзі та знайомі — підтримуй стосунки з ними, продовжуй займатися своїми захопленнями.

Не відкидай занять, місць та людей, які раніше приносили тобі задоволення, — зазначає Наталія Терещенко.

Дозволь собі виплакатися

Нехай увесь пережитий тобою сум поступово стає теплим та світлим. Намагайся відчувати вдячність до минулого життя.

Поспостерігай за собою

А саме за моментами, коли почуваєшся жертвою, від якої абсолютно нічого не залежить. І намагайся шукати речі, на які можеш впливати.

— Активна позиція допомагає швидше адаптуватися та повернутися до повноцінного життя, — розповідає психологиня Наталія Терещенко.

Уяви майбутнє

Тільки йдеться не про щось глобальне. Спробуй уявити себе, як ти дивитимешся на цей етап життя через десять років і де б ти хотів(-ла) опинитися у той час.

І найголовніша порада — не забувай мріяти та підтримувати себе, хоч які будуть обставини.

Раніше ми розповідали про п’ять вправ, що допоможуть тобі бути вдячним(-ою) за те, що маєш.

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