Здається, що війна забрала всі можливості? Як почати жити заново — пояснює психологиня

Українців війна змінила назавжди. І це беззаперечний факт. Чимало з нас втратили дім, рідне місто чи село, когось із близьких людей чи простий спокій, внаслідок чого залишився величезний шрам у житті.
Попри усі негаразди, потрібно намагатися будувати життя знову. Та передусім варто загоїти старі рани.
Про те, як це зробити, розповіла психологиня та психотерапевтка проекту Психологічна підтримка Надія Терещенко.
Хоч якими поганими здаються обставини, навіть якщо здається, що все втрачено, пам’ятай, що ти — особистість. Ти — унікальна людина, що має неповторний досвід, особливі риси, мрії та стосунки.
Розвиток нових соціальних зв’язків — ось що дійсно важливо. Будуючи нове життя, шукай можливості для розширення власного кола спілкування.
Мається на увазі, якщо в тебе ще залишилися друзі та знайомі — підтримуй стосунки з ними, продовжуй займатися своїми захопленнями.
Не відкидай занять, місць та людей, які раніше приносили тобі задоволення, — зазначає Наталія Терещенко.
Не відкидай занять, місць та людей, які раніше приносили тобі задоволення, — зазначає Наталія Терещенко.
Нехай увесь пережитий тобою сум поступово стає теплим та світлим. Намагайся відчувати вдячність до минулого життя.
А саме за моментами, коли почуваєшся жертвою, від якої абсолютно нічого не залежить. І намагайся шукати речі, на які можеш впливати.
— Активна позиція допомагає швидше адаптуватися та повернутися до повноцінного життя, — розповідає психологиня Наталія Терещенко.
Тільки йдеться не про щось глобальне. Спробуй уявити себе, як ти дивитимешся на цей етап життя через десять років і де б ти хотів(-ла) опинитися у той час.
І найголовніша порада — не забувай мріяти та підтримувати себе, хоч які будуть обставини.
І найголовніша порада — не забувай мріяти та підтримувати себе, хоч які будуть обставини.
Раніше ми розповідали про п’ять вправ, що допоможуть тобі бути вдячним(-ою) за те, що маєш.
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