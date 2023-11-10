Возможность бесплатных психологических консультаций. Что известно о проекте Spokiy

Совершеннолетние украинцы могут получить бесплатную психологическую консультацию и помощь. Это доступно благодаря эстонско-украинскому проекту Spokiy. Читай в материале, кто может получить психологическую помощь и как это сделать.
Проект реализуют эстонские организации Mondo и Leleka при поддержке Эстонского центра международного развития (ESTDEV). Цель проекта — поддержать как можно больше украинцев. Ведь по данным ВОЗ, по меньшей мере, четверть украинцев в группе риска развития серьезных проблем с ментальным здоровьем.
Поэтому спрос на психологическую помощь растет, но не все могут позволить это себе финансово. Этот проект бесплатный. Чтобы получить бесплатную психологическую помощь, сделай следующий алгоритм действий:
После этого на твою электронную почту придет ссылка на видеоконсультацию с психологом. А после консультации психолог пришлет заключение с рекомендациями и, если потребуется, рецептом на лекарства.
Получить психологическую помощь в этом проекте могут совершеннолетние украинцы.
Среди врачей — 11 украинских психотерапевтов и психологов, имеющих многолетний опыт. Прочесть о каждом из них ты можешь на сайте проекта.
Наша цель — обеспечить удобный, безопасный и быстрый способ поиска проблемы и ее решения с помощью квалифицированных специалистов путем использования видеоконференций, — пишут на странице проекта.
Наша цель — обеспечить удобный, безопасный и быстрый способ поиска проблемы и ее решения с помощью квалифицированных специалистов путем использования видеоконференций, — пишут на странице проекта.
Раньше мы рассказывали, почему мужчинам важно посещать психолога.
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