Можливість безкоштовних психологічних консультацій. Що відомо про проект Spokiy

Повнолітні українці можуть отримати безкоштовну психологічну консультацію та допомогу. Це доступно завдяки естонсько-українському проекту Spokiy. Читай у матеріалі, хто може отримати психологічну допомогу і як це зробити.

Як отримати безкоштовну психологічну консультацію — деталі

Проект реалізують естонські організації Mondo та Leleka за підтримки Естонського центру міжнародного розвитку (ESTDEV). Мета проекту — підтримати якомога більшу кількість українців. Адже за даними ВООЗ, щонайменше чверть українців у групі ризику розвитку серйозних проблем з ментальним здоровʼям.

Тому попит на психологічну допомогу зростає, та не всі можуть дозволити це собі фінансово. Цей проект безкоштовний. Щоб отримати безкоштовну психологічну допомогу, зроби такий алгоритм дій:

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Перейди за цим посиланням. Пройди тестування. Зареєструйся на прийом психолога. Вибери день та час із запропонованих варіантів.

Після цього на твою електронну пошту прийде посилання на відеоконсультацію із психологом. А після консультації психолог надішле висновок з рекомендаціями та, якщо буде потрібно, рецептом на ліки.

Отримати психологічну допомогу в цьому проекті можуть повнолітні українці.

Серед лікарів — 11 українських психотерапевтів та психологів, які мають багаторічний досвід. Прочитати про кожного з них ти можеш на сайті проекту.

Наша мета — забезпечити зручний, безпечний і швидкий спосіб пошуку проблеми та її вирішення, за допомогою кваліфікованих спеціалістів, шляхом використання відеоконференцій, — пишуть на сторінці проекту.

Раніше ми розповідали, чому чоловікам важливо відвідувати психолога.

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