Береги свое здоровье! Что такое принятие в психологии и как оно поможет при отключении света, воды и газа

Многие ощущают подавленное состояние, которое сопровождается потерей контроля из-за частого отключения света, воды, перебоев со связью и не понимания — как быть дальше.
Ведь все привыкли, что могут контролировать, когда включить или выключить свет, когда можно кому-то позвонить по телефону и когда набрать воды. Но новые реалии создают новые условия, которые нам нужно принять.
Психолог Галина Волошина рассказала, что человеку по силам контролировать, а что нет.
Pexels
— Однако обращаю внимание, что мы не в состоянии контролировать именно непроизвольные мысли, эмоции, действия, слова, чувства других людей, а то, что подвергается нашему влиянию — это собственные реакции на перечисленное, — отмечает психолог.
Принятие подразумевает открытость ко всему, что может произойти. Это противоречие контроля и избегания. Принятие — это не значит, что вам нравится или не хочется испытывать что-то неприятное. Но это и не значит, что нужно сдаться или подчиняться сомнительным обстоятельствам.
Речь идет о том, чтобы позволить всему, на что ты не в состоянии повлиять — просто быть и сосредоточиться на том, что можно изменить.
Речь идет о том, чтобы позволить всему, на что ты не в состоянии повлиять — просто быть и сосредоточиться на том, что можно изменить.
Такая практика поможет успокоиться и прийти в себя тогда, когда паника и лишние мысли заполонят твою голову.
Могу ли я разрешить тому, что уже есть, просто быть, вместо того, чтобы с этим бороться?
Могу ли я разрешить тому, что уже есть, просто быть, вместо того, чтобы с этим бороться?
Похожая практика поможет тебе и тогда, когда испытаешь эмоциональное выгорание: читай в нашем материале, как справиться с эмоциональным опустошением и что для этого необходимо.
Подписывайся на наш Telegram и следи за последними новостями!