Береги свое здоровье! Что такое принятие в психологии и как оно поможет при отключении света, воды и газа

Многие ощущают подавленное состояние, которое сопровождается потерей контроля из-за частого отключения света, воды, перебоев со связью и не понимания — как быть дальше.

Ведь все привыкли, что могут контролировать, когда включить или выключить свет, когда можно кому-то позвонить по телефону и когда набрать воды. Но новые реалии создают новые условия, которые нам нужно принять.

Психолог Галина Волошина рассказала, что человеку по силам контролировать, а что нет.

Сейчас также смотрят

Мы не можем контролировать:

непроизвольные мысли, эмоции, физические ощущения, воспоминания;

мысли и чувства окружения;

действия и слова окружающих;

наши обстоятельства здесь и сейчас;

наше прошлое и будущее.

Что есть в пределах нашего контроля:

как отвечаем на свои мысли, эмоции, ощущения, воспоминания (замечаем их, позволяем им быть, критикуем их);

как отвечаем на текущие обстоятельства;

как поступаем с окружением;

как расставляем приоритеты в жизни.

— Однако обращаю внимание, что мы не в состоянии контролировать именно непроизвольные мысли, эмоции, действия, слова, чувства других людей, а то, что подвергается нашему влиянию — это собственные реакции на перечисленное, — отмечает психолог.

Принятие подразумевает открытость ко всему, что может произойти. Это противоречие контроля и избегания. Принятие — это не значит, что вам нравится или не хочется испытывать что-то неприятное. Но это и не значит, что нужно сдаться или подчиняться сомнительным обстоятельствам.

Речь идет о том, чтобы позволить всему, на что ты не в состоянии повлиять — просто быть и сосредоточиться на том, что можно изменить.

Практика Принятие

Такая практика поможет успокоиться и прийти в себя тогда, когда паника и лишние мысли заполонят твою голову.

В следующий раз, когда ты окажешься в противоречивой ситуации, спроси себя, на что можно и нельзя повлиять прямо сейчас. Запиши варианты в две колонки. Обрати внимание на то, что не можешь контролировать и спроси себя: могу ли я принять то, что чувствую сейчас, не пытаясь избавиться от этого?

Могу ли я разрешить тому, что уже есть, просто быть, вместо того, чтобы с этим бороться?

Похожая практика поможет тебе и тогда, когда испытаешь эмоциональное выгорание: читай в нашем материале, как справиться с эмоциональным опустошением и что для этого необходимо.

Подписывайся на наш Telegram и следи за последними новостями!