Бережи своє здоров’я! Що таке прийняття в психології і як воно допоможе при відключенні світла, води та газу

Багато людей відчувають пригнічений стан, який супроводжується втратою контролю через часте відключення світла, води, перебої зі зв’язком та не розуміння — як бути далі.
Адже всі звикли, що можуть контролювати, коли ввімкнути чи вимкнути світло, коли можна комусь зателефонувати й коли набрати води. Та нові реалії створюють нові умови, які нам необхідно прийняти.
Психологиня Галина Волошина розповіла, що людині під силу контролювати, а що — ні.
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— Проте звертаю увагу, що ми не в змозі контролювати саме мимовільні думки, емоції, дії, слова, почуття інших людей, а те, що піддається нашому впливу — це власні реакції на перелічене, — наголошує психологиня.
Прийняття має на увазі відкритість до всього, що може відбутися. Це є суперечністю контролю та уникнення. Прийняття — це не означає, що вам подобається або не хочеться відчувати щось неприємне. Але це і не означає, що треба здатися або підкорятися сумнівним обставинам.
Мова йде про те, щоб дозволити всьому, на що ти не в змозі вплинути — просто бути та зосередитись на тому, що можна змінити.
Мова йде про те, щоб дозволити всьому, на що ти не в змозі вплинути — просто бути та зосередитись на тому, що можна змінити.
Така практика допоможе заспокоїтись ат прийти до тями тоді, коли паніка та зайві думки заполонять твою голову.
Чи можу я дозволити тому, що вже є, просто бути, замість того щоб з цим боротись?
Чи можу я дозволити тому, що вже є, просто бути, замість того щоб з цим боротись?
Схожа практика допоможе тобі й тоді, коли відчуєш емоційне вигорання: читай у нашому матеріалі, як впоратися з емоційним спустошенням та що для цього необхідно.
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