Бережи своє здоров’я! Що таке прийняття в психології і як воно допоможе при відключенні світла, води та газу

Багато людей відчувають пригнічений стан, який супроводжується втратою контролю через часте відключення світла, води, перебої зі зв’язком та не розуміння — як бути далі.

Адже всі звикли, що можуть контролювати, коли ввімкнути чи вимкнути світло, коли можна комусь зателефонувати й коли набрати води. Та нові реалії створюють нові умови, які нам необхідно прийняти.

Психологиня Галина Волошина розповіла, що людині під силу контролювати, а що — ні.

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Ми не можемо контролювати:

мимовільні думки, емоції, фізичні відчуття, спогади;

думки й почуття оточення;

дії та слова оточення;

наші обставини тут і зараз;

наше минуле та майбутнє.

Що є в межах нашого контролю:

як відповідаємо на свої думки, емоції, відчуття, спогади (помічаємо їх, дозволяємо їм бути, критикуємо їх);

як відповідаємо на поточні обставини;

як вчиняємо з оточенням;

як розставляємо пріоритети у житті.

— Проте звертаю увагу, що ми не в змозі контролювати саме мимовільні думки, емоції, дії, слова, почуття інших людей, а те, що піддається нашому впливу — це власні реакції на перелічене, — наголошує психологиня.

Прийняття має на увазі відкритість до всього, що може відбутися. Це є суперечністю контролю та уникнення. Прийняття — це не означає, що вам подобається або не хочеться відчувати щось неприємне. Але це і не означає, що треба здатися або підкорятися сумнівним обставинам.

Мова йде про те, щоб дозволити всьому, на що ти не в змозі вплинути — просто бути та зосередитись на тому, що можна змінити.

Практика Прийняття

Така практика допоможе заспокоїтись ат прийти до тями тоді, коли паніка та зайві думки заполонять твою голову.

Наступного разу, коли ти опинишся в суперечливій ситуації, запитай себе, на що можна і не можна вплинути прямо зараз. Запиши варіанти у дві колонки. Зверни увагу на те, що не можеш контролювати та запитай себе: чи можу я прийняти те, що відчуваю зараз, не намагаючись від цього позбутися?

Чи можу я дозволити тому, що вже є, просто бути, замість того щоб з цим боротись?

Схожа практика допоможе тобі й тоді, коли відчуєш емоційне вигорання: читай у нашому матеріалі, як впоратися з емоційним спустошенням та що для цього необхідно.

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