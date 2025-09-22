Эти новости добивают! Как понять, что с мозга хватит постов и статей

Мессенджеры, соцсети и новостные сайты стали нашими постоянными спутниками. Каждый день мы проверяем, что произошло в Украине, каковы последствия вражеских прилетов или что происходит на фронте.

Все больше украинцев отмечают, что новости влияют на их настроение и психическое самочувствие. После очередного известия о пострадавших и погибших после обстрелов мы словно опустошаемся и переживаем падение духа. Это нормальная реакция, так же как нормально быть в курсе событий.

Но бесконечное потребление новостей истощает, повышает уровень тревожности и влияет на психику. Dovidka.info углубились в этот вопрос и исследовали, как уберечься от токсического воздействия такого контента.

Как распознать, что устал от новостей: 5 главных признаков

Хоть мозг работает почти непрерывно, но ему тоже нужен отдых. Это касается и контента, который мы потребляем каждый день. Отрицательные новости, которые, к сожалению, превалируют в украинском инфопространстве, точно истощают больше развлекательного контента.

Есть несколько симптомов, которые могут указать на усталость от новостей:

после просмотра чувствуешь тревогу или апатию;

трудно сконцентрироваться на работе или обучении;

раздражают даже мелочи;

постоянное ощущение, что всего многовато.

Процесс постоянного чтения новостей называют думскролингом. Обычно речь идет именно об отрицательной информации. Почему нас тянет именно на негатив? Портал по оказанию психологической помощи SupportMe подчеркивает, что когда мы читаем негативные новости, мы чувствуем себя как будто бы лучше и безопаснее.

Когда вокруг все плохо, но я в безопасности, это усиливает чувство комфорта. А еще отрицательные эмоции могут стать причиной самомобилизации.

Гнев ускоряет сердцебиение и дыхание, таким образом заставляя сконцентрироваться на решении критической задачи. В нашем случае это боевые действия и связанные с этим последствия.

Специалисты отмечают, что если чтение новостей это просто хобби, то с этим не стоит бороться. Однако, если это приводит к проблемам со сном, тревожностью, производительностью и другими показателями, следует изменить подход к потреблению информации:

ограничить количество источников для новостей и выбрать проверенные каналы: ГСЧС, Генштаб, Нацполиция, страницы ОВА и мэров или авторитетные новостные издания, не раздувающие сенсационные заголовки;

ограничить время потребления новостей. Например, читай их только утром или вечером;

отфильтруй контент, который ты потребляешь, отпишись от ненадежных источников информации или людей, нагнетающих панику;

не рассматривай социальные сети как главный источник информации. Предпочитай качественную журналистику.

Всем нужен диджитал-детокс хотя бы раз в определенный период. Мы говорили, что это так и как этому научиться.

