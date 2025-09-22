Ці новини добивають! Як зрозуміти, що мозку досить дописів та статей

Месенджери, соцмережі та новинні сайти стали нашими постійними супутниками. Щодня ми перевіряємо, що сталося в Україні, які наслідки від ворожих прильотів або що коїться на фронті.

Все більше українців помічають, що новини впливають на їхній настрій та психічне самопочуття. Після чергової звістки про постраждалих та загиблих після обстрілів ми ніби спустошуємося і переживаємо падіння духу. Це нормальна реакція, так само як є нормальним бути в курсі подій.

Але нескінченне споживання новин виснажує, підвищує рівень тривожності й впливає на психіку. Dovidka info поглибилися в це питання і дослідили, як вберегтися від токсичного вплив такого контенту.

Як розпізнати, що втомився від новин: 5 головних ознак

Хоч мозок працює майже беззупинно, але йому теж потрібен відпочинок. Це стосується і контенту, який ми споживаємо щодня. Негативні новини, які, на жаль, превалюють в українському інфопросторі, точно виснажують більше, ніж розважальний контент.

Є кілька симптомів, які можуть вказати на втому від новин:

після перегляду відчуваєш тривогу або апатію;

важко сконцентруватися на роботі чи навчанні;

дратують навіть дрібниці;

новини крутяться в голові перед сном;

постійне відчуття, що всього забагато.

Процес постійного читання новин називають думскролінгом. Зазвичай йдеться саме про негативну інформацію. Чому нас тягне саме на негатив? Портал з надання психологічної допомоги SupportMe наголошує, що коли ми читаємо негативні новини, ми почуваємося ніби краще та безпечніше.

Коли навколо все погано, але я у безпеці, це ніби підсилює відчуття комфорту. А ще негативні емоції можуть стати причиною самомобілізації.

Гнів пришвидшує серцебиття та дихання, таким чином змушуючи сконцентруватися на розв’язанні критичної задачі. У нашому випадку, це бойові дії й пов’язані з цим наслідки.

Фахівці наголошують, що якщо читання новин це просто хобі, то тоді з цим не варто боротися. Втім, якщо це призводить до проблем зі сном, тривожністю, продуктивністю та іншими показниками, слід змінити підхід до споживання інформації.

обмежити кількість джерел для новин та вибрати перевірені канали: ДСНС, Генштаб, Нацполіція, сторінки ОВА та міських голів, або, авторитетні новинні видання, які не роздмухують сенсаційні заголовки;

обмежити час споживання новин. Наприклад, читай їх лише зранку або ввечері;

відфільтруй контент, який ти споживаєш, відпишися від ненадійних джерел інформації або людей, які нагнітають паніку;

не розглядай соціальні мережі як головне джерело інформації. Віддавай перевагу якісній журналістиці.

Всім потрібен діджитал-детокс хоча б раз за певний період. Ми розповідали, що це таке і як цьому навчитися.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!