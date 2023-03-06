Как понять, что ты не теряешь время и деньги впустую? Главные признаки хорошей терапии

С каждым годом мир и эмоции человека становятся все сложнее. В то же время поводов для тревоги и переживаний добавляется.

Чтобы жить в гармонии с собой, наладить отношения с другими, избавиться от тревоги или других расстройств и в конце концов жить здоровую и счастливую жизнь, люди обращаются за помощью к психотерапевтам.

Однако как понять, что терапия действительно работает, а ты не напрасно тратишь время и деньги каждую неделю? О признаках хорошей терапии и эмоциях, которые можешь испытывать к своему терапевту, рассказали эксперты.

Сейчас также смотрят

Это психотерапевт и консультант по вопросам сексуальности Тася Осадчая, психолог и эксперт проекта Психическое здоровье для Украины Артем Осипян и врач-психолог, тренер по половому воспитанию Галина Лисяная.

Как и когда можно понять, помогает ли психотерапия?

Существует общественное предубеждение: если ты пришел(-ла) к терапевту, то он не будет отпускать тебя годами, выискивая все новые и новые проблемы.

Если это то, что беспокоит и останавливает в том, чтобы пойти к специалисту, то есть методы, которые помогут определить работает ли терапия для тебя и когда пора из нее уходить.

Помогает или нет? На что следует ориентироваться

Многие называют четкие временные рамки, которых якобы достаточно для терапии — полгода или год. Впрочем, сроки лечения в разных методах отличаются.

Именно поэтому стоит ориентироваться не столько на временные рамки, сколько на динамику состояния, — говорит Тася Осадчая.

— В динамике также следует учитывать состояние, с которым пришел клиент. Если это глубокая депрессия, то она будет долго поддаваться лечению.

Продолжительность зависит и от количества вопросов, которые решает терапия. Так, эксперт объяснила, что когда есть определенная проблема и она решается, клиент может вдаваться в другие вопросы.

В частности, как улучшить свою жизнь или другие экзистенциальные глубокие вопросы. Стоит понимать, что в сумме это разные терапии и они могут длиться долго, объясняет эксперт.

Переживать и сомневаться можно, если не происходит никакой динамики в течение двух – трех месяцев. Если она есть, хотя бы слабоположительная — это уже показатель, что терапия работает для тебя.

— Если же есть субъективное ощущение, что ничего не меняется и терапия не помогает — надо говорить об этом на сессии и при необходимости менять специалиста, — добавляет психолог.

Признаки хорошей терапии

Очень часто, когда человек оказывается на диване у терапевта, он не может оценить, насколько хорошим или плохим является взаимодействие. Однако есть признаки, которые помогут отличить хорошую терапию от плохой.

Доверие и безопасность

Это основы, на которых должны быть построены отношения между специалистом и клиентом. В контакте с психотерапевтом тебе должно быть комфортно.

Контракт

Хороший знак, когда терапия начинается с контракта. Это не формальный документ, а скорее устная договоренность, где должны быть проговорены: частота сессий, продолжительность, место приема и другие ключевые требования.

Обсуждение эмоций

Основным свидетельством открытых и качественных отношений с психотерапевтом является возможность обсудить все чувства и переживания относительно терапии, даже если ты хотел(-а) бы их скрыть.

Например, признаться, что чувствуешь злость или влюбленность, рассказать о своих страхах, согласовать все мелочи, например, нормально ли использовать нецензурные слова на сеансе.

Уважение

В хорошей терапии должно сохраняться ощущение, что тебя уважают, а терапевт придерживается определенного профессионального расстояния, лелеет этические принципы, развивается вместе с тобой.

— Иногда может быть некомфортно, но должно быть ощущение, что ты развиваешься, лучше понимаешь себя и других. Ведь психотерапия — это о развитии и поддержке, — утверждает Артем Осипян.

Ощущение достоинства и уважения к себе.

В конце концов, самое важное, что должно сохраняться в психотерапии — это твое чувство достоинства и уважения к себе.

Тася Осадчая добавила, что на психотерапевтической сессии не должно быть легко, весело, беззаботно, но даже первая сессия должна давать ощущение хоть маленького облегчения. Ощущение, что есть надежда, тебя услышали и понимают.

Нормально ли злиться на психотерапевта?

У терапевта ты открываешь душу и рассказываешь о самых уязвимых ее местах. Также ты переживаешь тяжелые для тебя ситуации снова.

В результате этого процесса психотерапии у клиента возникают разные эмоции и чувства по отношению к психотерапевту — его можно ненавидеть или любить, вплоть до влюбленности, — говорит Артем Осипян.

Так что ответ на вопрос: “Нормально ли злиться на своего психотерапевта?”, — да. Но почему так происходит? Дело в том, что обычно клиент воспринимает психотерапевта как родительскую фигуру, объясняют эксперты.

В терапевтических отношениях может быть как позитивный, так и негативный перенос. Он происходит, когда клиент наделяет специалиста чертами доброго и заботливого или наоборот — злого отца или матери.

Клиент может испытывать фрустрацию, агрессию, желание обесценивать терапевта. Очень часто в этот момент и происходит развитие личности, — говорит Галина Лисяная.

Стоит анализировать, что было в начале терапии и что изменилось. Эксперт объясняет, что надо научиться различать: меня раздражает и вызывает отвращение этот терапевт, потому что он самовлюбленный человек, или у нас происходит негативный перенос?

Например, если это ощущение возникло в начале, то это может быть признаком первого впечатления от человека. Если же после нескольких лет регулярной терапии, то это говорит о негативном переносе и развитии клиент-терапевтических отношений.

Злость — это сигнал: почему это стоит проговорить

В частности, в хороших терапевтических отношениях важно честно говорить обо всех чувствах. В этом и заключается психотерапия, когда клиент не боится показать свой внутренний мир.

Ведь клиентам часто может казаться, что психотерапевт их осуждает или оценивает, как родитель или учитель. В психотерапии очень много триггеров, которые напоминают об этом, — говорит Артем Осипян.

В таком случае задача клиента поговорить об этом, а задача психотерапевта — создать благоприятные условия, чтобы клиент мог об этом сказать.

Помни, что хороший психотерапевт не будет осуждать, а поблагодарит, что ему об этом сказали, попытается разобраться, почему возникают определенные страхи и переживания.

Также у клиента может возникать желание выходить из терапии, потому что этот процесс поднимает много неприятных переживаний. Это явление закономерно, однако его тоже стоит проговаривать.

Психотерапевт должен объяснять, что происходит, почему возникает агрессия, и помочь пройти этап, когда хочется все бросить.

Мы живем во времена войны, поэтому никогда не знаешь, где и когда тебе понадобится психологическая помощь. Мы рассказали об онлайн-ресурсах для поддержки ментального здоровья, детали в материале.

Не пропускай самое интересное, подписывайся на наш Telegram-канал.