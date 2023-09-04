Бывает со всеми! Как преодолеть кризис и не сойти с ума

Каждый и каждая из нас хотя бы раз в жизни сталкивается с таким кризисом, который, казалось бы, невозможно пережить. Для всех кризис происходит по-своему болезненно. А иногда критическая ситуация касается целого общества — как вот война, массовые смерти и разрушения.
Как пережить кризис и не сойти с ума, что может помочь в критический момент, а чего лучше избегать — обо всем этом Психологической поддержке рассказала психолог Юлия Зуева.
— Кризис — это конфликт между нашим представлением об окружающем мире и тем, каков он на самом деле. Переживая кризис, следует помнить, что стрессовая ситуация продолжается, и кроме адаптации к новому придется научиться бережно относиться к себе, — объясняет психолог.
Во время неопределенности и турбулентности времен лучше уметь планировать свое будущее — близкое и далекое. Как это делать и что может помочь, мы объясняли раньше.
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