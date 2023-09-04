Бывает со всеми! Как преодолеть кризис и не сойти с ума

Каждый и каждая из нас хотя бы раз в жизни сталкивается с таким кризисом, который, казалось бы, невозможно пережить. Для всех кризис происходит по-своему болезненно. А иногда критическая ситуация касается целого общества — как вот война, массовые смерти и разрушения.

Как пережить кризис и не сойти с ума, что может помочь в критический момент, а чего лучше избегать — обо всем этом Психологической поддержке рассказала психолог Юлия Зуева.

— Кризис — это конфликт между нашим представлением об окружающем мире и тем, каков он на самом деле. Переживая кризис, следует помнить, что стрессовая ситуация продолжается, и кроме адаптации к новому придется научиться бережно относиться к себе, — объясняет психолог.

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Как преодолеть кризис

Если вокруг царит паника, следует уметь ей не поддаваться, а трезво оценивать ситуацию вокруг. Вместо своего страха фокусируй внимание на происходящем вокруг здесь и сейчас. Это поможет успокоиться. Ограничивай доступ к отрицательной информации: перечитывание тревожных заголовков и просмотр жутких фото не даст никакой пользы, даже информационной. Нормальное количество сна сохраняет здоровую психику и предохраняет от неадекватных реакций. Важны правильное питание и умеренные физические нагрузки. Занятия спортом увеличивает количество гормонов счастья: эндорфина и дофамина. Если сил на бег и прогулки нет, то легкая практика йоги или медитация тоже отличные варианты. Культурная жизнь в кризис важна как никогда. Кино, музыка, театр, выставки, фестивали еды и другие светские радости не только отвлекают от негатива, но и позволяют трансформировать негативную энергию в положительные переживания. Также помочь могут хобби. Делай то, что тебе нравится и что важно для тебя. Например, вязание носков военным, помощь больным и нуждающимся, волонтерская деятельность — то, что снимает тревожность в ситуации и дает ощущение собственной пользы. Подготовь план Б. Есть такой психологический трюк: нужно понять, чего ты больше боишься в этой конкретной ситуации, а потом представить, что будешь делать, если это произойдет. Это дает ощущение готовности к худшим сценариям и освобождает от страхов, связанных с ними. Если тебе тотально не нравится вся ситуация, в которой ты оказался/(-ась), двигайся. Меняй свою жизнь к лучшему!

Во время неопределенности и турбулентности времен лучше уметь планировать свое будущее — близкое и далекое. Как это делать и что может помочь, мы объясняли раньше.

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