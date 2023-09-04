Буває з усіма! Як подолати кризу та не збожеволіти

Кожен та кожна з нас бодай раз в житті стикається з такою кризою, яку, здавалося б, неможливо пережити. Для всіх криза відбувається по-своєму болісно. А інколи критична ситуація торкається цілого суспільства — як ось війна, масові смерті та руйнування.
Як пережити кризу та не збожеволіти, що може допомогти у критичний момент, а чого краще уникати — про все це Психологічній підтримці розповіла психологиня Юлія Зуєва.
— Криза — це конфлікт між нашим уявленням про навколишній світ і тим, яким він є насправді. Переживаючи кризу, варто пам’ятати, що стресова ситуація триває, і, крім адаптації до нового, доведеться навчитися дбайливо ставитися до себе, — пояснює психологиня.
Під час невизначеності та турбулентності часів краще вміти планувати своє майбутнє — близьке та далеке. Як це робити та що може допомогти, ми пояснювали раніше.
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