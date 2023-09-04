Буває з усіма! Як подолати кризу та не збожеволіти

Кожен та кожна з нас бодай раз в житті стикається з такою кризою, яку, здавалося б, неможливо пережити. Для всіх криза відбувається по-своєму болісно. А інколи критична ситуація торкається цілого суспільства — як ось війна, масові смерті та руйнування.

Як пережити кризу та не збожеволіти, що може допомогти у критичний момент, а чого краще уникати — про все це Психологічній підтримці розповіла психологиня Юлія Зуєва.

— Криза — це конфлікт між нашим уявленням про навколишній світ і тим, яким він є насправді. Переживаючи кризу, варто пам’ятати, що стресова ситуація триває, і, крім адаптації до нового, доведеться навчитися дбайливо ставитися до себе, — пояснює психологиня.

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Як подолати кризу

Якщо навколо панує паніка, варто вміти їй не піддаватися, а тверезо оцінювати ситуацію навколо. Замість свого страху фокусуй увагу на тому, що відбувається навколо, тут і зараз. Це допоможе заспокоїтись. Обмеж доступ до негативної інформації: перечитування тривожних заголовків і перегляд моторошних фото не дасть жодної користі, навіть інформаційної. Нормальна кількість сну зберігає психіку здоровою та уберігає від неадекватних реакцій. Важливі правильне харчування та помірні фізичні навантаження. Заняття спортом збільшує кількість гормонів щастя: ендорфіну та дофаміну. Якщо сил на біг та прогулянки немає, то легка практика йоги чи медитація — теж чудові варіанти. Культурне життя в кризу важливе як ніколи. Кіно, музика, театр, виставки, фестивалі їжі та інші світські радощі не тільки відвертають увагу від негативу, а й дають можливість трансформувати негативну енергію в позитивні переживання. Також допомогти можуть хобі. Роби те, що тобі подобається, і що є важливим для тебе. Наприклад, в’язання шкарпеток військовим, допомога хворим та нужденним, волонтерська діяльність — те, що знімає тривожність у кризовій ситуації та дає відчуття власної корисності. Підготуй план Б. Є такий психологічний трюк: потрібно зрозуміти, чого ти найбільше боїшся в цій конкретній ситуації, а потім уявити, що робитимеш, якщо це станеться. Це дає відчуття підготовленості до гірших сценаріїв та звільняє від страхів, пов’язаних із ними. Якщо тобі тотально не подобається вся ситуація, в якій ти опинився/(-лася), — рухайся. Змінюй своє життя на краще!

Під час невизначеності та турбулентності часів краще вміти планувати своє майбутнє — близьке та далеке. Як це робити та що може допомогти, ми пояснювали раніше.

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