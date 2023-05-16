“Подорожують, доки ми під обстрілом”: психологиня розповіла, чому українці засуджують одне одного

Хтось живе лише війною і засуджує в соцмережах інших, які показують звичайне життя. Хтось живе, взагалі не згадуючи про війну, а хтось керується модним словосполученням life war balance, що означає баланс життя та війни. Тож де та межа між життям, ніби війни немає, і з життям попри війну? Психологиня розповіла про життя під час війни та що допоможе триматися.

Життя під час війни: що допоможе триматися — поради психолога

Читачка написала програмі Ранок у Великому Місті, що її родичка виїхала за кордон, подорожує в різні країни, насолоджується життям та публікує це в соцмережах. Однак у цей час її батьки в окупації, тому читачка відчуває, що засуджує її, та не може зрозуміти таку поведінку.

Це нормально — засуджувати людей за спокійне життя ніби без війни? Чи взагалі нормально, що люди можуть дозволяти собі зараз так жити? — питає жінка.

Психологиня Наталія Холоденко розповіла, чому люди поводяться так, ніби немає війни.

Деякі люди можуть демонстративно показувати, що в них у голові взагалі немає війни. Це така захисна реакція. Насправді нікому не байдуже, адже це торкнулося кожного, — каже психологиня.

Те, що людина хоче жити життям, яке в неї забрали, нормально. Якщо ти відчуваєш до цих людей осуд, подивися на ситуацію глибше. Згадай, хто насправді винен у тому, що з нами відбувається.

Головна дилема полягає в тому, що ми починаємо звинувачувати в трагедії людей, які не мають до цього стосунку. Вони не є за це відповідальними, — каже Холоденко.

Коли українці звинувачують українців, вони забувають про те, що нас знищують росіяни. Жити попри війну потрібно з простої причини — життя триває. Ми не можемо поставити його на паузу та відновити, коли настане перемога.

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Відкладання життя на потім може спричинити депресію, з якої може бути дуже важко вийти навіть після перемоги.

Радість — це бензин, на якому виживає психічне здоров’я людини. Ми не можемо жити без радості. Трагедія тривала, тому люди не можуть роки жити в замороженому стані, — каже психологиня.

Баланс життя і війни

Варто не плутати трансляцію в соцмережах радості, яка допомагає впоратися зі стресом, з трансляцією нестримних веселощів, які можуть зачепити за живе інших українців. Саме тут важливо не переходити межу.

Якщо це щось, що стосується навчання, розвитку, приємного спілкування, обміну досвідом — демонстрація цього прийнятна, каже психологиня.

Баланс життя і війни — не просто модне словосполучення, а й порада психологів. Якщо ти знайдеш час для радощів, допомоги іншим та підтримки — це позитивно впливатиме на емоційний стан.

Потрібно проявляти співчуття, підтримку нашим військовим, родинам загиблих, постраждалим, тоді це буде баланс емоцій, — каже Наталія Холоденко.

Жити попри війну допоможе емоційно не виснажуватись і бути більш ефективним(-ою) у боротьбі. Жити, ніби війни немає — може рятувати психіку, якщо це її захисний механізм. Однак варто пам’ятати, що така публічна позиція може зачепити інших, тому психологи радять зберігати баланс.

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