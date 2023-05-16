Психология

“Путешествуют, пока мы под обстрелом”: психолог рассказала, почему украинцы осуждают друг друга

Анастасия Грубрина, редактор сайта 16 мая 2023, 16:00
Життя під час війни: що допоможе триматися — поради психолога
Фото: Pexels

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