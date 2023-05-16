“Путешествуют, пока мы под обстрелом”: психолог рассказала, почему украинцы осуждают друг друга

Кто-то живет только войной и осуждает в соцсетях других, показывающих обычную жизнь. Кто-то живет, вообще не вспоминая о войне, а кто-то руководствуется модным словосочетанием life war balance, что означает баланс жизни и войны. Так где же граница между жизнью, будто войны нет, с жизнью, несмотря на войну? Психолог рассказала про жизнь во время войны и что поможет держаться.

Жизнь во время войны: что поможет держаться — советы психолога

Читательница написала программе Утро в Большом Городе, что ее родственница выехала за границу, путешествует в разные страны, наслаждается жизнью и публикует это в соцсетях. Однако сейчас ее родители в оккупации, поэтому читательница чувствует, что осуждает ее, и не может понять такое поведение.

Это нормально — осуждать людей за спокойную жизнь будто бы без войны? Нормально ли, что люди могут позволять себе сейчас так жить? — спрашивает женщина.

Психолог Наталья Холоденко рассказала, почему люди ведут себя так, будто войны нет.

Некоторые люди могут демонстративно показывать, что у них в голове вообще нет войны. Это такая защитная реакция. На самом деле никому не безразлично, ведь это коснулось каждого, — говорит психолог.

То, что человек хочет жить жизнью, которую у него забрали, нормально. Если ты чувствуешь к этим людям осуждение, посмотри на ситуацию глубже. Вспомни, кто действительно виноват в том, что с нами происходит.

Главная дилемма состоит в том, что мы начинаем обвинять в трагедии людей, не имеющих к этому отношения. Они за это не ответственны, — говорит Холоденко.

Когда украинцы обвиняют украинцев, они забывают, что нас уничтожают россияне. Жить, несмотря на войну, нужно по простой причине — жизнь продолжается. Мы не можем поставить ее на паузу и восстановить, когда будет победа.

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Откладывание жизни на потом может повлечь за собой депрессию, из которой может быть очень трудно выйти даже после победы.

Радость — это бензин, на котором выживает психическое здоровье человека. Мы не можем жить без радости. Трагедия долгая, поэтому люди не могут годами жить в замороженном состоянии, — говорит психолог.

Баланс жизни и войны

Стоит не путать трансляцию в соцсетях радости, которая помогает справиться со стрессом, с трансляцией безудержного веселья, которое может задеть за живое других украинцев. Именно здесь важно не переходить границу.

Если это нечто, что касается обучения, развития, приятного общения, обмена опытом, демонстрация этого приемлема, говорит психолог.

Баланс жизни и войны — не просто модное словосочетание, но и совет психологов. Если ты найдешь время для радости, помощи другим и поддержки, это будет положительно влиять на эмоциональное состояние.

Нужно проявлять соболезнование, поддержку нашим военным, семьям погибших, пострадавшим, тогда это будет баланс эмоций, — говорит Наталья Холоденко.

Жить, несмотря на войну, поможет эмоционально не истощаться и быть более эффективным(-ой) в борьбе. Жить, будто бы войны нет — может спасать психику, если это ее защитный механизм. Однако следует помнить, что такая публичная позиция может задеть других, поэтому психологи советуют сохранять баланс.

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