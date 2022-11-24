Психологія

Думаєш, неможливо? Проста та ефективна інструкція: як допомогти собі планувати під час війни

Богдана Макалюк, редакторка сайту 24 Листопада 2022, 20:00
Як та чому варто планувати життя під час війни — пояснюють психологині
Фото: Pexels

Більше новин
Що робити, якщо не встигаєш додому до комендантської години
“Що робити, якщо я не встигаю додому до комендантської години?”
Ліптон
Встановив український стяг прямо біля позиції ворога: історія сержанта на псевдо Ліптон
Якими дровами опалювати будинок та які з них краще тримають тепло
Щоб було менше диму, а більше тепла — як обрати дрова, щоб топити піч
Історія нацгвардійця Магоні про бої на Луганщині
Найважче бачити вбитих дітей — історія нацгвардійця про тяжкі бої на Луганщині
Дивитись більше

Матеріали по темі

Що робити, якщо мучить безсоня
Краще звернутися до фахівця, доки не зайшов(-ла) у глухий кут: як пережити емоційні реакції на війну
Як розширити словниковий запас дитини - поради психолога
Розвиватись в ігровій формі: як поповнювати словниковий запас дитини та стимулювати інтелект
Що робити під час відключення світла — поради психолога
Шукай натхнення, а не страждай від негативних думок! Як не впасти в депресію під час відключень світла
Звикнути до війни
Невже ми стали черствими? Психологиня пояснює, чому людська психіка звикла до війни

Відео
Київ: ситуація з електро- та водопостачанням сьогодні, 24 листопада

Київ після блекауту: коли включать воду та світло у столиці, а також як курсує громадський транспорт
Обмін полоненими 24 листопада: 50 військових повернули з полону в Україну
Від нацгвардійців до тероборонівців — кого повернули під час обміну полоненими 24 листопада
Операція без світла. Київ
“Радійте, росіяни, у нас на операційному столі — дитина, а в лікарні повністю зникло живлення”: медична реальність під час блекауту
Втрати росії
310 тільки за добу! Скільки військових втратила РФ в Україні
Папа Римський назвав війну геноцидом
Порівняв війну Росії проти України зі сталінським геноцидом! Папа Римський про агресію РФ
Карта бойових дій в Україні 24.11.2022 онлайн
Актуальна карта бойових дій в Україні 24 листопада в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
Обмін полоненими 23 листопада: 36 військових та цивільних повернули з полону в Україну
Ще 36 наших! Скільки українських полонених повернулися додому — деталі обміну 23 листопада
ЄБРР та Нідерланди виділили 372 млн євро на ремонт енергоінфраструктури України
ЄБРР виділить понад €370 млн на українську енергоінфраструктуру
0:01:45
Києво-Печерська Лавра: СБУ розповіли про результати обшуку
Виявили пропаганду “російського миру”? Результати обшуків СБУ у Києво-Печерській лаврі
Аварійні відключення електроенергії в Україні — де зараз немає світла
Аварійні відключення електроенергії в Україні — де зараз немає світла
Більше відео
Якими дровами опалювати будинок та які з них краще тримають тепло
Читати далі
Щоб було менше диму, а більше тепла — як обрати дрова, щоб топити піч
Роутер
Читати далі
Щоб Wi-Fi працював як годинник: як підключити роутер до повербанка

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь