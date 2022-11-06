Не переворачивай календарь, а проживай каждый день на полную: советы, как полюбить осень

Некоторые не любят осень из-за уменьшения светового дня, похолодания, дождливой и пасмурной погоды.
Несмотря на то, что природа замирает в ожидании зимы, наша жизнь все равно продолжается. И проживать ее нужно каждый день с благодарностью.
Психолог Марина Диденко вместе с Сетью параюристов собрали несколько советов, как изменить свое отношение к осени и преодолеть сезонную тоску.
Встречайся с друзьями, ходи в кино, театр, приглашай гостей на чаепитие или организуй онлайн-вечеринку со знакомыми или коллегами.
Приятные тебе люди помогут улучшить настроение, поделятся своей энергией и дадут толчок для развития.
Прогуляйся по осеннему парку хотя бы полчаса. Если у тебя совсем нет на это времени, то по крайней мере пройдись пешком в дальний магазин или на работу.
Старайся проследить, как меняется природа, подыши свежим воздухом и ощути настоящую красоту осеннего города.
Большинство людей планируют только рабочие или домашние дела, совсем не уделяя внимания планированию отдыха.
Найди время в своем планере для чашки кофе в любимом кафе, неспешного шоппинга по магазинам или похода в книжный магазин.
Это должно быть какое-то небольшое дело, но приятное и особенное для тебя.
Полномасштабная война вынуждает украинцев постоянно мониторить новости. Страх пропустить что-то важное и срочное сковывает и добавляет напряжение и стресс в нашу жизнь.
Разгрузи себя от новостной нагрузки и устрой информационный детокс. Прекрасной идеей станет ограничение потребления новостей до 15 минут в день. Распредели это время, например, на утро и вечер, но не перед сном.
Летом люди охотно надевают одежду разных ярких цветов. А осенью почему-то автоматически переходят на серые и темные оттенки. В этом нет ничего плохого.
Но почему бы тебе не попытаться “раскрасить” свой гардероб и настроение? Начни со своего внешнего вида.
Устрой себе уют дома. Это не значит, что нужно делать капитальный ремонт. Начни с простого — купи новую аромасвечку, мягкий теплый плед, корзину для белья или красивую зубную щетку.
Даже такие незначительные вещи могут поднять настроение и восстановить жизненный баланс.
Но самое главное — измени свое отношение к осени. Каждый наш день уникален и неповторим, поэтому стоит не пролистывать осенние дни, а лучше проживать их сполна.
Осень может ассоциироваться с бессилием и нехваткой жизненной энергии. Читай советы доктора Евгения Комаровского, как справиться с осенней депрессией.
Не пропускай самое интересное! Подписывайся на наш Telegram-канал.