Не перегортай календар, а проживай кожен день на повну: поради, як полюбити осінь

Дехто не любить осінь через зменшення світлового дня, похолодання, дощову та похмуру погоду.

Попри те, що природа затамовує подих в очікуванні зими, наше життя все одно продовжується. І проживати його потрібно щодня з вдячністю.

Психологиня Марина Діденко разом з Мережею параюристів зібрали кілька порад, як змінити своє ставлення до осені та подолати сезонний смуток.

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Будь соціально активним(-ою)

Зустрічайся з друзями, ходи в кіно, театр, запрошуй гостей на чаювання або ж організуй онлайн-вечірку зі знайомими чи колегами.

Приємні тобі люди допоможуть покращити настрій, поділяться своєю енергією та дадуть поштовх для розвитку.

Рухайся

Прогуляйся осіннім парком хоча б півгодини. Якщо зовсім не маєш на це часу, то принаймні пройдись пішки до дальнього магазину або ж на роботу.

Намагайся прослідкувати, як змінюється природа, подихай свіжим повітрям та відчуй справжню красу осіннього міста.

Плануй собі приємності

Більшість людей планують лише робочі чи домашні справи, зовсім не приділяючи увагу плануванню відпочинку.

Знайди час у своєму планері для філіжанки кави в улюбленій кав’ярні, неспішного шопінгу по магазинах чи походу в книжкову крамницю.

Це має бути якась невелика справа, але приємна та особлива для тебе.

Відпочивай від інформації

Повномасштабна війна змушує українців постійно моніторити новини. Страх пропустити щось важливе й термінове сковує та додає напруги і стресу в наше життя.

Розвантаж себе від новинного тягаря та влаштуй інформаційний детокс. Чудовою ідеєю стане обмеження споживання новин до 15 хвилин на день. Розподіли цей час, наприклад, на ранок та вечір, але не перед сном.

Додай у своє життя більше кольорів

Улітку люди охоче вдягають одяг різних яскравих кольорів. А восени чомусь автоматично переходять на сірі й темні відтінки. У цьому немає нічого поганого.

Але чому б тобі не спробувати “розфарбувати” свій гардероб та настрій? Почни зі свого зовнішнього вигляду.

Створи затишок

Облаштуй собі затишок вдома. Це не означає робити капітальний ремонт. Почни з простого — купи нову аромасвічку, м’який теплий плед, кошик для білизни чи гарну зубну щітку.

Навіть такі незначні речі можуть підняти тобі настрій та відновити життєвий баланс.

Та найголовніше — зміни своє ставлення до осені. Кожен наш день унікальний та неповторний, а тому варто не перегортати осінні дні, а проживати їх сповна.

Осінь може асоціюватись з безсиллям та браком життєвої енергії. Читай поради лікаря Євгена Комаровського, як подолати осінню депресію.

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