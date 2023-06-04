Созависимые или нет? Наталья Холоденко рассказала о ключевых аспектах здоровых и созависимых отношений

Все мы мечтаем о здоровых и счастливых отношениях с партнером. Но в реальности так часто не складывается и люди попадают в созависимые отношения.
Так, годами брак или отношения могут держаться не на любви и уважении, а на разных формах созависимости: экономической, эмоциональной, социальной или даже физической.
Часто мы не осознаем и не замечаем кризисный момент, когда здоровые отношения испаряются из жизни. Наталья Холоденко рассказала, какими ключевыми аспектами здоровые отношения отличаются от созависимых.
Если у тебя здоровые отношения, то этот список аспектов будет основой коммуникации и взаимоотношений с партнером.
Партнеры ассертивно говорят о своих чувствах, потребностях и ожиданиях, разрешают конфликты через диалог и слышат друг друга.
Зависимые отношения представляют собой форму нездоровых отношений, в которых один партнер становится эмоционально, психологически или физически зависим от другого. Вот основные черты зависимых отношений:
Один партнер может контролировать и манипулировать, чтобы обеспечить свою потребность в постоянном доминантном контроле над другим.
Такой человек может использовать провокацию и угрозы, чтобы получить желаемое внимание и чувство контроля.
Иногда созависимость поддерживает жизнь в отношениях, не имеющих шансов на счастливое будущее. Наталья Холоденко рассказала, как понять, что у твоих отношений нет будущего.
Не пропускай самое интересное, подписывайся на наш Telegram-канал.