Созависимые или нет? Наталья Холоденко рассказала о ключевых аспектах здоровых и созависимых отношений

Все мы мечтаем о здоровых и счастливых отношениях с партнером. Но в реальности так часто не складывается и люди попадают в созависимые отношения.

Так, годами брак или отношения могут держаться не на любви и уважении, а на разных формах созависимости: экономической, эмоциональной, социальной или даже физической.

Часто мы не осознаем и не замечаем кризисный момент, когда здоровые отношения испаряются из жизни. Наталья Холоденко рассказала, какими ключевыми аспектами здоровые отношения отличаются от созависимых.

Какие они, здоровые отношения: признаки

Если у тебя здоровые отношения, то этот список аспектов будет основой коммуникации и взаимоотношений с партнером.

Независимость. В здоровых отношениях оба партнера сохраняют свою индивидуальность, самостоятельность и независимость. В отношениях они поддерживают собственные интересы, имеют свои цели и друзей.

В здоровых отношениях оба партнера сохраняют свою индивидуальность, самостоятельность и независимость. В отношениях они поддерживают собственные интересы, имеют свои цели и друзей. Взаимная поддержка. Здоровые отношения характеризуются взаимной поддержкой и взаимопониманием. Так, партнеры поддерживают друг друга в достижении личных целей и развития.

Здоровые отношения характеризуются взаимной поддержкой и взаимопониманием. Так, партнеры поддерживают друг друга в достижении личных целей и развития. Качественная коммуникация. Здоровые отношения основаны на открытой и эффективной коммуникации.

Партнеры ассертивно говорят о своих чувствах, потребностях и ожиданиях, разрешают конфликты через диалог и слышат друг друга.

Взаимное доверие. Здоровые отношения построены на взаимном доверии, ведь без доверия не может быть здоровой коммуникации. Партнеры могут рассчитывать друг на друга и верить откровенности и преданности.

Здоровые отношения построены на взаимном доверии, ведь без доверия не может быть здоровой коммуникации. Партнеры могут рассчитывать друг на друга и верить откровенности и преданности. Равенство. Здоровые отношения характеризуются равноправием. Зарабатывать деньги, выполнять домашние обязанности, ухаживать за ребенком или дарить дорогие подарки могут оба партнера в отношениях.

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Распознай зависимые отношения: признаки

Зависимые отношения представляют собой форму нездоровых отношений, в которых один партнер становится эмоционально, психологически или физически зависим от другого. Вот основные черты зависимых отношений:

Эмоциональная зависимость. Один партнер становится эмоционально зависимым от другого, стремится к постоянному подтверждению, привязанности и внимания. Он может испытывать недовольство и низкую самооценку, если не получает необходимого внимания или признания.

Один партнер становится эмоционально зависимым от другого, стремится к постоянному подтверждению, привязанности и внимания. Он может испытывать недовольство и низкую самооценку, если не получает необходимого внимания или признания. Неравновесие в поддержке. Например, когда один партнер постоянно оказывает помощь или поддержку, а другой становится зависимым от нее, то отношения переходят в плоскость созависимости и превращаются в модель жертва-спаситель.

Например, когда один партнер постоянно оказывает помощь или поддержку, а другой становится зависимым от нее, то отношения переходят в плоскость созависимости и превращаются в модель жертва-спаситель. Сломанная коммуникация . В зависимых отношениях может быть недостаточная или пассивная коммуникация, что приводит к недоразумениям и неудовольствиям.

. В зависимых отношениях может быть недостаточная или пассивная коммуникация, что приводит к недоразумениям и неудовольствиям. Контроль и манипуляция. Отсутствие доверия превращает отношения в извечные сцены ревности и стремление к контролю.

Один партнер может контролировать и манипулировать, чтобы обеспечить свою потребность в постоянном доминантном контроле над другим.

Такой человек может использовать провокацию и угрозы, чтобы получить желаемое внимание и чувство контроля.

Несбалансированность отношений. Зависимые отношения часто характеризуют несбалансированность власти и равноправия. Зависимый партнер нередко становится пассивным, подчиняется желаниям другого и отказывается от своих потребностей и желаний.

Изоляция от общества. Зависимый партнер может быть отделен от друзей, семьи и социального окружения, поскольку контролирующий партнер пытается ограничить его контакты и влияние других людей.

Зависимый партнер может быть отделен от друзей, семьи и социального окружения, поскольку контролирующий партнер пытается ограничить его контакты и влияние других людей. Физическое или эмоциональное насильственное поведение. В некоторых зависимых отношениях может присутствовать физическое или эмоциональное насильственное поведение. Детальнее о проявлениях абьюза мы рассказывали здесь.

Иногда созависимость поддерживает жизнь в отношениях, не имеющих шансов на счастливое будущее. Наталья Холоденко рассказала, как понять, что у твоих отношений нет будущего.

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