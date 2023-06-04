Психологія

Співзалежні чи ні? Наталія Холоденко розповіла про ключові аспекти здорових і співзалежних стосунків

Вероніка Кононенко, редакторка сайту 04 Червня 2023, 20:00
як відрізнити співзалежні стосунки від здорових
Фото: Pexels

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Співзалежні чи ні? Наталія Холоденко розповіла про ключові аспекти здорових і співзалежних стосунків
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