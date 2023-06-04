Співзалежні чи ні? Наталія Холоденко розповіла про ключові аспекти здорових і співзалежних стосунків

Усі ми мріємо про здорові та щасливі стосунки з партнером. Та в реальності так часто не складається й люди потрапляють у співзалежні стосунки.
Так, роками шлюб чи стосунки можуть триматися не на любові й повазі, а на різних формах співзалежності: економічній, емоційній, соціальній чи навіть фізичній.
Часто ми не усвідомлюємо й не помічаємо кризовий момент, коли здорові стосунки випаровуються з життя. Наталія Холоденко розповіла, якими ключовими аспектами здорові стосунки відрізняються від співзалежних.
Якщо в тебе здорові стосунки, то перелічні аспекти будуть основою комунікації та взаємостосунків з партнером.
Партнери асертивно розмовляють про свої почуття, потреби та очікування, вирішують конфлікти через діалог та чують одне одного.
Залежні стосунки є формою нездорових взаємин, в яких один партнер стає емоційно, психологічно або фізично залежним від іншого. Ось основні риси залежних стосунків:
Один партнер може контролювати та маніпулювати, щоб забезпечити свою потребу в постійному домінантному контролі над іншою особою.
Також така людина може використовувати провокацію й загрози, щоб отримати бажану увагу та відчуття контролю.
Інколи співзалежність підтримує життя у стосунках, які не мають шансів на щасливе майбутнє. Наталія Холоденко розповіла, як зрозуміти, що у твоїх стосунків немає майбутнього.
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