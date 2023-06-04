Співзалежні чи ні? Наталія Холоденко розповіла про ключові аспекти здорових і співзалежних стосунків

Усі ми мріємо про здорові та щасливі стосунки з партнером. Та в реальності так часто не складається й люди потрапляють у співзалежні стосунки.

Так, роками шлюб чи стосунки можуть триматися не на любові й повазі, а на різних формах співзалежності: економічній, емоційній, соціальній чи навіть фізичній.

Часто ми не усвідомлюємо й не помічаємо кризовий момент, коли здорові стосунки випаровуються з життя. Наталія Холоденко розповіла, якими ключовими аспектами здорові стосунки відрізняються від співзалежних.

Які вони, здорові стосунки: ознаки

Якщо в тебе здорові стосунки, то перелічні аспекти будуть основою комунікації та взаємостосунків з партнером.

Незалежність. У здорових стосунках обидва партнери зберігають свою індивідуальність, самостійність та незалежність. У стосунках вони підтримують власні інтереси, мають власні цілі та друзів.

У здорових стосунках обидва партнери зберігають свою індивідуальність, самостійність та незалежність. У стосунках вони підтримують власні інтереси, мають власні цілі та друзів. Взаємна підтримка. Здорові стосунки характеризуються взаємною підтримкою та взаєморозумінням. Так, партнери підтримують один одного в досягненні особистих цілей та розвитку.

Здорові стосунки характеризуються взаємною підтримкою та взаєморозумінням. Так, партнери підтримують один одного в досягненні особистих цілей та розвитку. Якісна комунікація. Здорові стосунки базуються на відкритій та ефективній комунікації.

Партнери асертивно розмовляють про свої почуття, потреби та очікування, вирішують конфлікти через діалог та чують одне одного.

Взаємна довіра . Здорові стосунки побудовані на взаємній довірі, адже без цього не може бути нормальної комунікації. Партнери можуть розраховувати одне на одного, вірити відвертості й відданості.

. Здорові стосунки побудовані на взаємній довірі, адже без цього не може бути нормальної комунікації. Партнери можуть розраховувати одне на одного, вірити відвертості й відданості. Рівність. Здорові стосунки характеризуються рівноправністю. Заробляти гроші, виконувати хатні обов’язки, доглядати за дитиною чи дарувати дорогі подарунки можуть обидва партнери.

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Розпізнай залежні стосунки: ознаки

Залежні стосунки є формою нездорових взаємин, в яких один партнер стає емоційно, психологічно або фізично залежним від іншого. Ось основні риси залежних стосунків:

Емоційна залежність . Один партнер стає емоційно залежним від іншого, прагне постійного підтвердження, прихильності та уваги. Він може відчувати незадоволення та низьку самооцінку, якщо не отримує необхідної уваги або визнання.

. Один партнер стає емоційно залежним від іншого, прагне постійного підтвердження, прихильності та уваги. Він може відчувати незадоволення та низьку самооцінку, якщо не отримує необхідної уваги або визнання. Нерівновага у підтримці. Наприклад, коли один партнер постійно надає допомогу або підтримку, а інший стає залежним від неї, то стосунки переходять в площину співзалежності й перетворюються на модель жертва-рятівник.

Наприклад, коли один партнер постійно надає допомогу або підтримку, а інший стає залежним від неї, то стосунки переходять в площину співзалежності й перетворюються на модель жертва-рятівник. Зламана комунікація. У залежних стосунках може бути недостатня або пасивна комунікація, що призводить до непорозумінь та незадоволення.

У залежних стосунках може бути недостатня або пасивна комунікація, що призводить до непорозумінь та незадоволення. Контроль та маніпуляція. Відсутність довіри перетворює стосунки на одвічні сцени ревнощів та прагнення до контролю.

Один партнер може контролювати та маніпулювати, щоб забезпечити свою потребу в постійному домінантному контролі над іншою особою.

Також така людина може використовувати провокацію й загрози, щоб отримати бажану увагу та відчуття контролю.

Незбалансованість стосунків. Залежні стосунки часто характеризують нерівномірністю влади та рівноправності. Залежний партнер нерідко стає пасивним, підкоряється бажанням іншого та відмовляється від власних потреб і бажань.

Ізоляція від суспільства. Залежний партнер може бути відокремлений від друзів, сім’ї та соціального оточення, оскільки партнер, що контролює, намагається обмежити його контакти та вплив інших людей.

Залежний партнер може бути відокремлений від друзів, сім’ї та соціального оточення, оскільки партнер, що контролює, намагається обмежити його контакти та вплив інших людей. Фізична або емоційна насильницька поведінка . У деяких залежних стосунках може бути присутня фізична або емоційна насильницька поведінка. Детальніше про прояви аб’юзу ми розповідали тут

Інколи співзалежність підтримує життя у стосунках, які не мають шансів на щасливе майбутнє. Наталія Холоденко розповіла, як зрозуміти, що у твоїх стосунків немає майбутнього.

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