Японское искусство поможет жить дальше: как заживить душевные раны

Жизнь каждого полна сюжетных поворотов. Иногда они дарят нам приятные вызовы, а порой разбивают и приносят немало душевных ран.

А вот как их залечить, приходится узнавать самостоятельно. Как залечить раны по японскому искусству, чтобы продолжить счастливо жить дальше, а не застрять в синдроме жертвы?

Об этом рассказала психолог и психотерапевт онлайн-ресурса Психологическая поддержка Надежда Терещенко.

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Твоим ранам можно придать ценность: искусство кинцуги

Мы воспринимаем свои раны, как нечто уязвимое. Кажется, если прикоснуться к ним, мы рассыплемся. Однако эти раны могут не только усилить нас, но и добавить ценности.

— К примеру, именно так происходит в японском искусстве кинцуги. Мастера кинцуги заполняют трещины керамических изделий лаком с порошковым золотом или другими драгоценными металлами, — рассказала Надежда Терещенко.

Именно благодаря золотой паутине в шрамах посуда становится более уникальной и дорогой. Поэтому эстетика кинцуги заключается в принятии недостатков.

В частности, об этом искусстве часто вспоминают кризисные психологи, говоря о травме. Ведь эта метафора прекрасно показывает то, как мы можем относиться к собственным психологическим шрамам.

Но, отмечает психолог, присущие кинцуге уважение и осознание ценности своего опыта возникают не сразу.

Как осознать ценность душевной раны и изменить жизнь

Подвести черту

Прежде чем радоваться и осознавать ценность эмоционального ущерба, мы должны провести определенную границу под прошлым и залечить душевные раны. Но подводить черту бывает трудно. Ты будто собираешься идти в новую жизнь, оставляя позади всего (всю) себя.

Оставить все приятное

— Какими бы ни были обстоятельства, помни, что ты не начинаешь жизнь с нуля, — успокаивает психотерапевт. Даже если все кажется потерянным, все еще есть уникальный опыт, черты, отношения и мечты, а их никто и ничто не сможет отобрать.

Самое важное в жизни — это не вещи. Строя новую жизнь, обрати внимание на развитие новых социальных связей. Ищи любые возможности для расширения круга общения, — советует Надежда Терещенко.

Также начинать новую жизнь — вовсе не означает терять связь с родными людьми или друзьями. Эти приятные частички твоей жизни тоже могут остаться с тобой.

Поэтому психотерапевт отметила, что стоит поддерживать отношения с друзьями, заниматься своими хобби. Также не отказывайся от занятий, мест и людей, которые раньше дарили удовольствие.

Оплачь прошлое

— Позволь себе оплакать прошлое. Пусть эта печаль постепенно станет светлой и теплой. Старайся чувствовать благодарность к прошлому, — говорит эксперт.

Займи активную позицию

Попробуй заметить, когда чувствуешь себя жертвой, от которой ничего не зависит. И ищи то, на что можешь повлиять. Активная позиция, как отмечает Надежда, позволяет быстрее адаптироваться и вернуться к полноценной жизни.

Не забывай мечтать

Попробуй представить, как ты будешь смотреть на этот период жизни через десять лет и где бы ты хотел(-а) оказаться тогда.

И главное, не забывайте мечтать и поддерживать себя, несмотря на любые тяжелые обстоятельства, настаивает психотерапевт.

Если же война отложила в сторону даже мечты, читай, почему важно мечтать во время войны и как это делать, чтобы они осуществлялись.

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