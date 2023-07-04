Комплекс отличника и работа для оценки. Как помочь ребенку выстроить экологическое отношение к учебе

— Альма-матер превратилась для меня в ад Данте. Школа была самым ужасным этапом жизни. До сих пор снится, что я сижу за первой партой и меня должны вызвать к доске — так 1 сентября 2020 года в своем Instagram вспомнила школьные годы украинская певица ONUKA.

Воспоминания о школе и оценках действительно могут вызвать негативные эмоции. Ведь нередко школьный период превращается в турнир, где побеждает не тот, кто имеет более глубокие знания, а тот, кому удалось накопить больше 5/12/100 баллов.

Таких людей называют отличниками, а их стремление во всем быть “самыми” — комплексом или синдромом отличника.

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В конце концов наша жизнь не состоит из оценок в дневнике. Но привычка приобретать похвалу и баллы за свои действия входит в рутину: правило “быть наилучшим” продолжается в университете, на работе, в отношениях с людьми. Кто-то замечает проблему и идет прорабатывать её к специалисту.

Некоторые, наоборот: считают это своей способностью отличаться, благодаря которой человек смог достичь высот.

Мисс Украина-2016 Александра Кучеренко рассказывала ТСН, что в школе она была очень организованной и ответственной. Девушка говорила, что за все годы обучения в её табеле не было оценки ниже десяти.

— Меня не заставляли так учиться родители, я сама хотела быть умнее, лучше, идеальнее. Такая отличница-перфекционистка живет во мне и сегодня, — отмечала Александра.

Действительно ли школьные оценки имеют столь большое значение для жизни в будущем? Вікна-новини провели опрос в своем YouTube, чтобы понять проблему среди аудитории. Число опрошенных там достигло 2,7 тыс. человек.

Согласно результатам, наибольшее количество людей — 39% — проголосовали за ответ: Оценки не главное, главное — знание.

Но 28% — то есть почти треть опрошенных — думали не о качестве своего образования или знаний, а беспокоились о полученных баллах. 14% до сих пор не могут избавиться от комплекса отличника, то есть это влияет на их жизнь, а ещё 8% опрошенных испытывают стыд за некоторые свои оценки.

Только 12% опрошенных не ставили оценки в приоритет.

В Instagram Вікна-новини на вопрос: Важны ли были для твоих родителей оценки в школе? отреагировали 27 людей. 81% опрошенных ответили Да. Лишь пять человек заявили, что оценки не стали главными на период обучения.

Из ответов на второй вопрос мы также смогли изобразить общую картину, повлияло ли отношение к оценкам на жизнь после учебы.

Среди основных последствий респонденты выделили:

синдром отличника, преследующий всю жизнь в разных сферах;

потеря доверия к образовательной системе в целом;

жизнь в страхе через оценку других людей по отношению к себе;

отрицательные эмоции из-за поражения или более низкой оценки.

Одна из респондентов ответила: “Считаю украинскую образовательную систему устаревшей, поэтому оценки в такой системе — неважны”.

Другая опрошенная рассказывает: в школе приходилось списывать или пользоваться открытыми источниками, чтобы иметь хорошую оценку.

На знание такое “обучение” не влияло никак. Все становилось понятным сразу, как я отвечала устно, — заключает девушка.

Среди опрошенных в Facebook, на первый вопрос дали ответ 230 человек. Большинство респондентов ответили: да, оценки были важны для их родителей. В настоящее время они сами считают, что нервы и упущенное время были бесполезны в этом деле.

Несколько человек написало, что от своих детей не требуют учиться на отлично.

В то же время 17,8% утверждают: оценки являются репрезентативным показателем знаний, а также поощряют детей к обучению.

Комплекс отличника и работа для оценки. Как помочь ребенку выстроить экологическое отношение к учебе / 7 Фотографий

Почему нам следует менять отношение к оценкам, как воспитать в ребенке экологическое восприятие обучения и почему не всем угрожает синдром отличника — Вікна-новини пообщались с детским психологом Кариной Ищенко и педагогом начальных классов Анастасией Титаренко.

Какую функцию выполняют оценки

Педагог начальных классов Анастасия Титаренко объясняет: основная функция оценок — передача информации родителям об успешности их ребенка.

Если говорить о детях, то оценки могут:

мотивировать (есть дети, которым важно получить высокую оценку и одобрение от учителя);

выполнять функцию сравнения (есть многие дети, которые сравнивают свои оценки с оценками одноклассников).

— К сожалению, во время своей работы замечаю, как родители часто сравнивают оценки своих детей с оценками других учеников. Ребенок всегда это воспринимает болезненно. Поэтому я советую родителям не сравнивать успехи в обучении собственного ребенка с успехами его одноклассников.

Гораздо лучше сравнивать, какие результаты были у твоего ребенка в прошлом, а какие — сейчас, — говорит педагог.

Также проблемой Анастасия Титаренко считает мотивацию детей получать высокие баллы не по собственному желанию, а для того, чтобы не огорчить родителей.

Читать по теме Идеализм и зависимость от мнения окружающих — как избавиться от синдрома отличника Нездоровая зависимость от одобрения окружающих и желание добиться идеала могут мешать наслаждаться жизнью в полной мере.

Отношение к оценкам: где скрывается угроза?

Часто для родителей и детей важно получить оценку интеллектуальным или физическим способностям ребенка. В общем, дневники и табели придумали для того, чтобы ребенок понимал и наглядно видел, какой уровень знаний у него в соответствии с возрастом.

Почему же возникает ситуация, когда школьные двоечники достигают большего, чем отличники?

Детский психолог Карина Ищенко говорит: детям, живущим “в системе”, потом сложнее выходить из своей зоны комфорта. Те же, кто готов был получить двойку, это люди, которые склонны рисковать. У них нет страха за свои оценки, потому что они не воспринимают их как нечто важное.

Ведь важно, не сколько знаний ребенок получил в школе, а как он ими будет руководить дальше.

Дети считывают реакцию родителей на полученные оценки в школе. Отсюда уже формируется отношение самого ребенка к процессу обучения и его результатам.

Если родителям что-то не понравилось, то ребенок тоже будет собой недоволен.

— Надо понимать, что если от реакции родителей на плохую оценку ребенку становится страшно, то такую же эмоцию он испытывает всякий раз, когда будет идти в школу. Реакция родителей станет триггером.

Поэтому в таком случае советую родителям обратить внимание на их реакцию на оценки детей. Потому что баллы в дневнике не важнее психологического состояния ребенка, — говорит Карина Ищенко.

Не все должны хорошо учиться и овладевать профессиями, которые желают родители, — отмечает детский психолог.

Педагог Анастасия Титаренко отмечает, что детей, болезненно воспринимающих низкую оценку — видно сразу.

— Они могут эмоционально реагировать, очень расстраиваться, иногда даже впадать в сильную панику, начинать плакать. Иногда дети оценивают свою личность только через призму оценок.

Хорошая оценка = я хороший; плохая оценка = я плохой, — рассказывает педагог.

Как оценки (не) влияют на нашу жизнь?

Прежде всего, следует задавать себе вопрос (и детям, и родителям): “Что означает оценка в дневнике?”.

Ведь оценки могут не отразиться на нашей жизни или общении с родными. А могут разрушить доверие, уничтожить самооценку, поставить в границы.

Восприятие оценок как чего-то жизненно необходимого укоренилось ещё при СССР, когда нужно было перевыполнять план: не важно, какой ценой.

Поэтому голос той эпохи мы можем слышать до сих пор.

— Я предлагаю бороться за индивидуальность и свободу, а родители должны чувствовать готовность принять своего ребенка таким, какой он есть.

Не нужно брать штурвал вместо ребенка. Просто покажи ему карту, чтобы он самостоятельно руководил своей жизнью, — говорит детский психолог Карина Ищенко.

— Ученики, которые в детстве слишком болезненно озабочены плохими оценками, в будущем часто бывают не уверенными в себе. Такие люди ищут одобрение своих действий у коллег, родственников.

Поэтому родителям важно воспитывать уверенных в себе детей, которые могут логически мыслить и умеют выражать собственное мнение, — убеждена педагог Анастасия Титаренко.

Как родителям научить ребенка экологическому отношению к обучению

Психолог Карина Ищенко отмечает, что слишком сильное акцентирование на оценках провоцируется, как правило, авторитарным воспитанием в семье.

В таких семьях родители отмечают, что ребенок должен учиться на отлично, а за плохие оценки будет наказание. Также родители часто допускают ошибку, когда манипулируют получением оценок: мол, получишь 12 баллов — купим то, что хочешь.

— Проблема заключается в том, что если ребенок не удовлетворит желание родителей и не принесет в дневнике 12 баллов, то его самооценка будет автоматически зависеть именно от этой оценки, а постоянная критика будет только усиливать давление, — отмечает детский психолог.

Поэтому, когда родители замечают, что ребенок слишком переживает из-за оценок, следует обратить внимание на собственную реакцию. Также спроси у ребенка, как на плохие оценки реагируют учителя.

В конце концов, ребенок должен чувствовать: не важно, справится ли он с какой-то задачей или нет, родители будут его любить и поддержат.

Анастасия Титаренко соглашается с этим мнением и говорит: оценки важны, но они точно не являются главным показателем успеваемости ребенка в школе.

А ещё приводит пример европейских школ, где учителя не пропагандируют сравнение детей.

— В первую очередь педагогу следует объяснить, что оценка позволяет самому ученику усовершенствовать собственные знания. Во-вторых, учителя оценивают исключительно знание ученика, а не его личность в целом.

Мне очень нравится практика в других европейских странах, где у каждого ученика есть свой электронный дневник, куда учителя выставляют оценки. Родители видят только оценки собственного ребенка, а на уроках педагог не зачитывает баллы всего класса, — говорит Анастасия Титаренко.

Это помогает сосредоточиться только на собственном развитии и совершенствовании.

Если плохие оценки никак не связаны с успеваемостью ребенка и его знаниями, причина может скрываться в его психологическом состоянии. О влиянии психического здоровья на обучение у детей, мы писали в нашем другом материале.

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