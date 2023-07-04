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Комплекс відмінника/(-ці) та робота заради оцінки. Як допомогти дитині вибудувати екологічне ставлення до навчання

Вікторія Мельник, редакторка сайту 04 Липня 2023, 08:00
комплекс відмінника
Фото: Pexels

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