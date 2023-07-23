Перемены несут опасность или развитие? Кто такие консервативные люди и какие их черты (не) помогают жить

Любишь, чтобы все было, как раньше? Тебе сложно даются перемены и новое? Ты предпочитаешь стабильность, уменьшение рисков и социальную сплоченность? Если трижды прозвучало “да”, в нашем материале рассказываем, кто такие консерваторы и что делать, если ты боишься перемен.
Консерваторы — люди, которые предпочитают сохранение традиций, стабильности, устоявшихся ценностей. Они стремятся избегать перемен, новых правил, находиться в своей зоне комфорта.
А консерватизм — идейно-политическое, идеологическое или культурное течение, направленное на сбережение традиций, ценностей, отказ от новизны, неприятие революций и радикализма. Этот термин происходит от латинского слова conservo, что означает хранить или охранять.
Чтобы объяснить простыми словами и не углубляться в давнюю политику, консерваторы — люди, которые хотят оставлять все как есть. Люди, которые на твой взгляд консерваторы, могут быть такими по ряду причин:
Люди, являющиеся консерваторами, могут следовать разным целям — желание сохранить все как есть, обезопасить себя (руководятся мыслями, что новое = плохое), поддерживать свой авторитет и значимость, выражать индивидуальную свободу.
Фото: Pexels
К основным взглядам консерваторов также относятся: поддержка и защита традиционных ценностей (семья, религия и подобное), скептицизм к изменениям, стремление к стабильности, защита индивидуальной свободы.
Исследования указывают на то, что люди с консервативными и либеральными взглядами на жизнь отличаются в структуре и процессах мозга. Во время новой идеи у либералов работает поясная кора, а у консерваторов — миндалина, отвечающая за негативные эмоции.
То есть люди с либеральными взглядами начинают обдумывать новую идею, тогда как консерваторы начинают всячески отрицать и отвергать ее, искать негатив и риски. Поэтому, согласно исследованию, новое для консерваторов даже на уровне функционирования мозга подобно мучениям.
Другое исследование рассказывает, что с возрастом люди могут становиться более консервативными. Даже если до этого имели либеральные взгляды.
Независимо от метода определения, пола, начального уровня консерватизма, образования или географического расположения, показатели консерватизма быстро растут в течение пятого десятилетия жизни, — говорится в исследовании.
Независимо от метода определения, пола, начального уровня консерватизма, образования или географического расположения, показатели консерватизма быстро растут в течение пятого десятилетия жизни, — говорится в исследовании.
Именно этим можно объяснить то, что люди старшего возраста начинают спорить, не воспринимают новое, осуждают молодежь и подростков и так далее.
Консерватизм может иметь как положительные, так и отрицательные последствия для человека. С одной стороны, он может помочь защитить ценности, способствовать пребыванию в зоне комфорта человека, таким образом не травмировать его новыми событиями.
С другой же, “установленные взгляды” могут препятствовать развитию культурного и социального, а еще — переменам. В современном мире трудно иметь консервативные взгляды, ведь каждый день что-то меняется, внедряются технологии, мир развивается и идет вперед.
Среди практического позитива в консервативных взглядах выделим следующие:
Важно: “стабильными”, ответственными и сознательными могут быть не только люди с консервативными взглядами, но и с любыми другими. Это обобщенные черты “ожидаемого” поведения.
Важно: “стабильными”, ответственными и сознательными могут быть не только люди с консервативными взглядами, но и с любыми другими. Это обобщенные черты “ожидаемого” поведения.
К тому, что может мешать консерваторам в жизни, относится следующее:
Не все люди с консервативными взглядами могут соответствовать этим чертам.
Не все люди с консервативными взглядами могут соответствовать этим чертам.
Если ты боишься перемен, это необязательно означает, что ты консервативный человек. К тому же, ничего плохого в этом нет. Полномасштабная война, пандемия и другие факторы повлияли на украинцев.
Такие глобальные явления могут побуждать людей искать “кокон”, в котором хочется спрятаться от происходящих событий и происшествий. Но наша жизнь не стоит на месте.
Бояться перемен — нормально, как и не бояться их. Часто перемены нужны для нашего морального, культурного или экономического роста. Чтобы решиться на них, подготовь себя и попробуй внедрять их постепенно.
К примеру:
Полезно будет и вспомнить свой опыт — принесли ли предыдущие перемены в твою жизнь что-то критически плохое? Была ли возможность на это повлиять? Что перемены подарили нового и приятного в твою жизнь?
Во всяком случае, живи так, как этого хочется именно тебе. Развивайся и совершенствуйся каждый день. Преодолевай страхи, предвзятость и нетерпимость, ведь все это нужно, чтобы стать лучшей версией себя.
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