Перемены несут опасность или развитие? Кто такие консервативные люди и какие их черты (не) помогают жить

Любишь, чтобы все было, как раньше? Тебе сложно даются перемены и новое? Ты предпочитаешь стабильность, уменьшение рисков и социальную сплоченность? Если трижды прозвучало “да”, в нашем материале рассказываем, кто такие консерваторы и что делать, если ты боишься перемен.

Кто такие консерваторы и что такое консерватизм

Консерваторы — люди, которые предпочитают сохранение традиций, стабильности, устоявшихся ценностей. Они стремятся избегать перемен, новых правил, находиться в своей зоне комфорта.

А консерватизм — идейно-политическое, идеологическое или культурное течение, направленное на сбережение традиций, ценностей, отказ от новизны, неприятие революций и радикализма. Этот термин происходит от латинского слова conservo, что означает хранить или охранять.

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Чтобы объяснить простыми словами и не углубляться в давнюю политику, консерваторы — люди, которые хотят оставлять все как есть. Люди, которые на твой взгляд консерваторы, могут быть такими по ряду причин:

личный опыт (пережитые сложности, социальные изменения, другие потрясения);

собственные убеждения;

политические убеждения;

страх перемен;

другие причины.

Люди, являющиеся консерваторами, могут следовать разным целям — желание сохранить все как есть, обезопасить себя (руководятся мыслями, что новое = плохое), поддерживать свой авторитет и значимость, выражать индивидуальную свободу.

К основным взглядам консерваторов также относятся: поддержка и защита традиционных ценностей (семья, религия и подобное), скептицизм к изменениям, стремление к стабильности, защита индивидуальной свободы.

Исследования указывают на то, что люди с консервативными и либеральными взглядами на жизнь отличаются в структуре и процессах мозга. Во время новой идеи у либералов работает поясная кора, а у консерваторов — миндалина, отвечающая за негативные эмоции.

То есть люди с либеральными взглядами начинают обдумывать новую идею, тогда как консерваторы начинают всячески отрицать и отвергать ее, искать негатив и риски. Поэтому, согласно исследованию, новое для консерваторов даже на уровне функционирования мозга подобно мучениям.

Другое исследование рассказывает, что с возрастом люди могут становиться более консервативными. Даже если до этого имели либеральные взгляды.

Независимо от метода определения, пола, начального уровня консерватизма, образования или географического расположения, показатели консерватизма быстро растут в течение пятого десятилетия жизни, — говорится в исследовании.

Именно этим можно объяснить то, что люди старшего возраста начинают спорить, не воспринимают новое, осуждают молодежь и подростков и так далее.

Консерватизм: положительные и отрицательные последствия

Консерватизм может иметь как положительные, так и отрицательные последствия для человека. С одной стороны, он может помочь защитить ценности, способствовать пребыванию в зоне комфорта человека, таким образом не травмировать его новыми событиями.

С другой же, “установленные взгляды” могут препятствовать развитию культурного и социального, а еще — переменам. В современном мире трудно иметь консервативные взгляды, ведь каждый день что-то меняется, внедряются технологии, мир развивается и идет вперед.

Среди практического позитива в консервативных взглядах выделим следующие:

“Стабильные” люди. От них можно не ожидать резких предложений, просьб и подобного. Они ценят надежность и воспитанность, также относятся и к другим людям.

Ответственность. Им присущ высокий уровень ответственности за то, что они должны сделать. От них часто видишь высокие результаты, мотивированность.

Уважение и бережное отношение. Это касается природы, культуры, религии, определенных этапов жизни, вещей и другого.

Привычка уменьшения рисков. Полезная привычка, требующая тщательного мыслительного процесса, помогает обезопасить себя или других.

Социальная сплоченность. Люди предпочитают работать в команде, где каждый может помочь и поддержать, убеждены в важности социальной коммуникации.

Важно: “стабильными”, ответственными и сознательными могут быть не только люди с консервативными взглядами, но и с любыми другими. Это обобщенные черты “ожидаемого” поведения.

К тому, что может мешать консерваторам в жизни, относится следующее:

Скептицизм. Влияет на развитие общества, ведь консерваторы часто пренебрегают прогрессом человечества и пытаются спрятаться от нового.

Стереотипность и нетерпимость. Эти черты могут проявиться у человека любых взглядов, однако они тормозят развитие общества.

Практическое сопротивление любым изменениям. Консерваторы могут как положительно, так и отрицательно влиять на изменения в обществе, государстве и так далее.

Ограничение собственного взгляда на мир. Консерваторы склонны исключать возможности и перспективы ради уменьшения рисков и желания оставлять все как есть.

Не все люди с консервативными взглядами могут соответствовать этим чертам.

Что делать, если боишься перемен

Если ты боишься перемен, это необязательно означает, что ты консервативный человек. К тому же, ничего плохого в этом нет. Полномасштабная война, пандемия и другие факторы повлияли на украинцев.

Такие глобальные явления могут побуждать людей искать “кокон”, в котором хочется спрятаться от происходящих событий и происшествий. Но наша жизнь не стоит на месте.

Бояться перемен — нормально, как и не бояться их. Часто перемены нужны для нашего морального, культурного или экономического роста. Чтобы решиться на них, подготовь себя и попробуй внедрять их постепенно.

К примеру:

Осознай, что бояться перемен нормально. Прими свой страх, выпиши его на бумаге, тщательно обдумай. Может быть, ты найдешь причину своего страха?

Взвесь преимущества и недостатки явления, которое тебя пугает. Не смотри на него как на потенциальную опасность.

Делай маленькие шаги к своей цели. Это может быть разный промежуток времени — день, месяц, год и так далее.

Обсудить свои страхи можно с психологом. Специалист направит тебя на правильный путь и поможет.

Поощряй себя за маленькие и большие шаги.

Избавляйся от переживаний — здесь поможет психолог, выписывание мыслей в блокнот или обсуждение с родными или друзьями.

Полезно будет и вспомнить свой опыт — принесли ли предыдущие перемены в твою жизнь что-то критически плохое? Была ли возможность на это повлиять? Что перемены подарили нового и приятного в твою жизнь?

Во всяком случае, живи так, как этого хочется именно тебе. Развивайся и совершенствуйся каждый день. Преодолевай страхи, предвзятость и нетерпимость, ведь все это нужно, чтобы стать лучшей версией себя.

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