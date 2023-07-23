Психология

Перемены несут опасность или развитие? Кто такие консервативные люди и какие их черты (не) помогают жить

Анастасия Грубрина, редактор сайта 23 июля 2023, 11:00
Хто такі консерватори: що робити, якщо боїшся змін
Фото: Pexels

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