Зміни несуть небезпеку чи розвиток? Хто такі консервативні люди та які їхні риси (не) допомагають жити

Любиш, щоб усе було так, як і раніше? Тобі складно даються зміни та все нове? Ти віддаєш перевагу стабільності, зменшенню ризиків і соціальній згуртованості? Якщо тричі пролунало “так”, у нашому матеріалі розповідаємо, хто такі консерватори і що робити, якщо ти боїшся змін.
Консерватори — люди, які віддають перевагу збереженню традицій, стабільності, усталених цінностей. Вони прагнуть уникати змін, нових правил, перебувати у своїй зоні комфорту.
А консерватизм — ідейно-політична, ідеологічна чи культурна течія, що має на меті збереження традицій, цінностей, відмову від новизни, несприйняття революцій та радикалізму. Цей термін походить від латинського слова conservo, що означає зберігати або охороняти.
Щоб пояснити простими словами та не заглиблюватися в давню політику, консерватори — люди, які хочуть лишати все як є. Люди, які на твій погляд консерватори, можуть бути такими через низку причин:
Люди, які є консерваторами, можуть наслідувати різні цілі: бажання зберегти все як є, убезпечити себе (керуються думками, що нове = погане), підтримувати свій авторитет та значущість, вираження індивідуальної свободи.
Фото: Pexels
До основних поглядів консерваторів також належать: підтримка та захист традиційних цінностей (родина, релігія тощо), скептицизм до змін, прагнення стабільності, захист індивідуальної свободи.
Дослідження вказують на те, що люди з консервативними та ліберальними поглядами на життя мають відмінності у структурі та процесах мозку. Під час нової ідеї в лібералів працює поясна кора, а у консерваторів — мигдалина, яка відповідає за негативні емоції.
Тобто люди з ліберальними поглядами починають обдумувати нову ідею, тоді як ті, хто мають консервативні, починають усіляко заперечувати та відкидати її, шукати негатив та ризики. Тому, згідно з дослідженням, нове для консерваторів навіть на рівні функціонування мозку подібно мукам.
Інше дослідження розповідає, що з віком люди можуть ставати більш консервативними. Навіть якщо до цього мали ліберальні погляди.
Незалежно від методу визначення, статі, початкового рівня консерватизму, освіти чи географічного розташування, показники консерватизму швидко зростають протягом п’ятого десятиліття життя, — йдеться в дослідженні.
Незалежно від методу визначення, статі, початкового рівня консерватизму, освіти чи географічного розташування, показники консерватизму швидко зростають протягом п’ятого десятиліття життя, — йдеться в дослідженні.
Саме цим можна пояснити те, як люди старшого віку починають сперечатися, не сприймають нове, засуджують молодь та підлітків тощо.
Консерватизм може мати як позитивні, так і негативні наслідки для людини. З одного боку, він може допомогти захистити цінності, сприяти перебуванню в зоні комфорту людини, таким чином не травмувати її подіями, що можуть бути новими.
З іншого ж, “усталені погляди” можуть перешкоджати розвитку культурному та соціальному, а ще — змінам. У сучасному світі важко мати консервативні погляди, адже щодня щось змінюється, впроваджуються технології, світ розвивається та йде вперед.
Серед практичного позитиву в консервативних поглядах виділимо такі:
Важливо: “стабільними”, відповідальними та свідомими можуть бути не лише люди з консервативними поглядами, а з будь-якими іншими. Це узагальнені риси “очікуваної” поведінки.
Важливо: “стабільними”, відповідальними та свідомими можуть бути не лише люди з консервативними поглядами, а з будь-якими іншими. Це узагальнені риси “очікуваної” поведінки.
До того, що може заважати консерваторам у житті, відноситься таке:
Не всі люди з консервативними поглядами можуть відповідати цим рисам.
Не всі люди з консервативними поглядами можуть відповідати цим рисам.
Якщо ти боїшся змін, це не обов’язково означає, що ти консервативна людина. До того ж нічого поганого в цьому немає. Повномасштабна війна, пандемія та інші чинники вплинули на українців.
Такі глобальні явища можуть спонукати людей шукати “кокон”, в якому хочеться заховатись від світу та подій, що відбуваються. Але наше життя не стоїть на місці.
Боятися змін — нормально, як і не боятися них. Часто зміни потрібні для нашого морального, культурного чи економічного зростання. Щоб зважитися на них, підготуй себе та спробуй впроваджувати їх поступово.
Наприклад:
Корисно буде і пригадати свій досвід — чи принесли попередні зміни у твоє життя щось критично погане? Чи була можливість на це вплинути? Що зміни подарували нового та приємного у твоє життя?
У будь-якому разі, живи так, як цього хочеться саме тобі. Розвивайся та вдосконалюйся щодня. Переборюй страхи, упередженості та нетерпимість, адже все це потрібно, аби стати найкращою версією себе.
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