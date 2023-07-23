Зміни несуть небезпеку чи розвиток? Хто такі консервативні люди та які їхні риси (не) допомагають жити

Любиш, щоб усе було так, як і раніше? Тобі складно даються зміни та все нове? Ти віддаєш перевагу стабільності, зменшенню ризиків і соціальній згуртованості? Якщо тричі пролунало “так”, у нашому матеріалі розповідаємо, хто такі консерватори і що робити, якщо ти боїшся змін.

Хто такі консерватори та що таке консерватизм

Консерватори — люди, які віддають перевагу збереженню традицій, стабільності, усталених цінностей. Вони прагнуть уникати змін, нових правил, перебувати у своїй зоні комфорту.

А консерватизм — ідейно-політична, ідеологічна чи культурна течія, що має на меті збереження традицій, цінностей, відмову від новизни, несприйняття революцій та радикалізму. Цей термін походить від латинського слова conservo, що означає зберігати або охороняти.

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Щоб пояснити простими словами та не заглиблюватися в давню політику, консерватори — люди, які хочуть лишати все як є. Люди, які на твій погляд консерватори, можуть бути такими через низку причин:

особистий досвід (пережиті складнощі, соціальні зміни, інші потрясіння);

власні переконання;

політичні переконання;

страх змін;

інші чинники.

Люди, які є консерваторами, можуть наслідувати різні цілі: бажання зберегти все як є, убезпечити себе (керуються думками, що нове = погане), підтримувати свій авторитет та значущість, вираження індивідуальної свободи.

До основних поглядів консерваторів також належать: підтримка та захист традиційних цінностей (родина, релігія тощо), скептицизм до змін, прагнення стабільності, захист індивідуальної свободи.

Дослідження вказують на те, що люди з консервативними та ліберальними поглядами на життя мають відмінності у структурі та процесах мозку. Під час нової ідеї в лібералів працює поясна кора, а у консерваторів — мигдалина, яка відповідає за негативні емоції.

Тобто люди з ліберальними поглядами починають обдумувати нову ідею, тоді як ті, хто мають консервативні, починають усіляко заперечувати та відкидати її, шукати негатив та ризики. Тому, згідно з дослідженням, нове для консерваторів навіть на рівні функціонування мозку подібно мукам.

Інше дослідження розповідає, що з віком люди можуть ставати більш консервативними. Навіть якщо до цього мали ліберальні погляди.

Незалежно від методу визначення, статі, початкового рівня консерватизму, освіти чи географічного розташування, показники консерватизму швидко зростають протягом п’ятого десятиліття життя, — йдеться в дослідженні.

Саме цим можна пояснити те, як люди старшого віку починають сперечатися, не сприймають нове, засуджують молодь та підлітків тощо.

Консерватизм: позитивні та негативні наслідки

Консерватизм може мати як позитивні, так і негативні наслідки для людини. З одного боку, він може допомогти захистити цінності, сприяти перебуванню в зоні комфорту людини, таким чином не травмувати її подіями, що можуть бути новими.

З іншого ж, “усталені погляди” можуть перешкоджати розвитку культурному та соціальному, а ще — змінам. У сучасному світі важко мати консервативні погляди, адже щодня щось змінюється, впроваджуються технології, світ розвивається та йде вперед.

Серед практичного позитиву в консервативних поглядах виділимо такі:

“Стабільні” люди. Від них можна не очікувати різких пропозицій, прохань тощо. Вони цінують надійність та вихованість, тому так само ставляться до інших людей.

Відповідальність. Вони мають відчуття високої відповідальності за те, що повинні зробити. Від них часто бачиш високі результати, мотивованість.

Повага та бережне ставлення. Це стосується природи, культури, релігії, певних етапів життя, речей тощо.

Звичка зменшення ризиків. Корисна звичка, що вимагає ретельного мисленнєвого процесу, допомагає убезпечити себе чи інших.

Соціальна згуртованість. Люди віддають перевагу працювати в команді, де кожен може допомогти та підтримати, переконані у важливості соціальної комунікації.

Важливо: “стабільними”, відповідальними та свідомими можуть бути не лише люди з консервативними поглядами, а з будь-якими іншими. Це узагальнені риси “очікуваної” поведінки.

До того, що може заважати консерваторам у житті, відноситься таке:

Скептицизм. Впливає на розвиток суспільства, адже консерватори часто нехтують прогресом людства та намагаються відсахнутися від нового.

Стереотипність та нетерпимість. Ці риси можуть виявитися в людини будь-яких поглядів, однак вони гальмують розвиток суспільства.

Практичний опір будь-яким змінам. Консерватори можуть як позитивно, так і негативно вливати на зміни в суспільстві, державі тощо.

Обмеження власного погляду на світ. Консерватори схильні відкидати можливості та перспективи заради зменшення ризиків та бажання залишати все як є.

Не всі люди з консервативними поглядами можуть відповідати цим рисам.

Що робити, якщо боїшся змін

Якщо ти боїшся змін, це не обов’язково означає, що ти консервативна людина. До того ж нічого поганого в цьому немає. Повномасштабна війна, пандемія та інші чинники вплинули на українців.

Такі глобальні явища можуть спонукати людей шукати “кокон”, в якому хочеться заховатись від світу та подій, що відбуваються. Але наше життя не стоїть на місці.

Боятися змін — нормально, як і не боятися них. Часто зміни потрібні для нашого морального, культурного чи економічного зростання. Щоб зважитися на них, підготуй себе та спробуй впроваджувати їх поступово.

Наприклад:

Усвідом, що боятися змін нормально. Прийми власний страх, випиши його на папері, ретельно обдумай. Можливо, ти знайдеш причину свого страху?

Зваж переваги та недоліки явища, яке тебе лякає. Не дивися на нього як на потенційну загрозу.

Роби маленькі кроки до своєї цілі. Це може бути різний проміжок часу — день, місяць, рік тощо.

Обговорити свої страхи можна з психологом. Спеціаліст спрямує тебе на правильний шлях та допоможе.

Заохочуй себе за маленькі та великі кроки.

Позбувайся переживань — тут допоможе психолог, виписування думок у блокнот чи обговорення з рідними або друзями.

Корисно буде і пригадати свій досвід — чи принесли попередні зміни у твоє життя щось критично погане? Чи була можливість на це вплинути? Що зміни подарували нового та приємного у твоє життя?

У будь-якому разі, живи так, як цього хочеться саме тобі. Розвивайся та вдосконалюйся щодня. Переборюй страхи, упередженості та нетерпимість, адже все це потрібно, аби стати найкращою версією себе.

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