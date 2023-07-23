Психологія

Зміни несуть небезпеку чи розвиток? Хто такі консервативні люди та які їхні риси (не) допомагають жити

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 23 Липня 2023, 11:00
Хто такі консерватори: що робити, якщо боїшся змін
Фото: Pexels

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