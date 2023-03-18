Медитируй соловьиной: семь ресурсов, которые помогут поймать дзен

Жить в водовороте исторических событий не всегда легко. Иногда безумие современного мира и стресс могут захлестнуть тебя с головой. В таком случае все, чего хочется — бежать к монахам, чтобы вспомнить чувство гармонии.

До буддистов ехать далеко. Однако их практика медитации, помогающая восстановить внутреннее спокойствие и равновесие, может быть с тобой где угодно. Для этого просто открой приложение или включи подкаст.

Семь лучших украинских ресурсов, которые помогут тебе словить дзен и погрузиться в медитацию, собрала редакция Divoche.media.

Сейчас также смотрят

Медитация на украинском: перечень приложений и каналов

Медитация помогает улучшить концентрацию, сон, справиться со стрессом, отвлечь от мыслей и получить эмоциональную стабильность. А это для многих сейчас — мечта.

Svitlo

Svitlo позиционирует себя как первое приложение с украинским интерфейсом, заботящимся о ментальном здоровье. Загрузить его можно как на IOS, так и на Android.

Чтобы выбрать, какая практика подойдет именно тебе, разработчики предлагают пройти тест на уровень тревоги или выбрать медитацию по настроению или потребности.

К примеру, там предложены практики для глубокого сна, медитации для снижения тревоги и утренние занятия. Приложение также ведет статистику активности и предлагает получать уведомления в удобное время.

Что касается цены, то в основном приложение бесплатное, но есть подписка Svitlo Плюс за $2,99 и Svitlo Премиум за $5,99.

Spokiy

Это украинское приложение доступно для пользователей IOS и Android. Рассчитано оно на тех, кто хочет начать практиковать медитацию. Для украинцев подписка бесплатна.

В Spokiy доступны три курса разного уровня сложности, в каждом по десять занятий-сессий. Также в приложении хорошая библиотека вечерних, дневных и утренних практик.

Разработчики также создали раздел, который поможет смягчить эмоциональное состояние во время войны и позволяет записаться на сеанс бесплатной психологической помощи.

BetterMe. Mental Health

Это приложение также поддерживает IOS и Android. В основном BetterMe. Mental Health рассчитан на комплексную заботу о ментальном здоровье.

Здесь собраны медитации, дыхательные упражнения и всевозможные техники самопомощи. Программа также рассчитывает план практик на день, которые помогают улучшить сон и концентрацию внимания и снизить уровень стресса.

К тому же совместно с ОО Безбарьерность и с экспертной поддержкой ВОЗ разработчики приложения начали работать над онлайн курсом Важные навыки в периоды стресса. Он уже доступен для просмотра.

Helgi Yogi

Если дисциплинировать себя и освободиться от мыслей в медитации трудно, попробуй нежный подход к практике. Его пропагандирует на своем канале Helgi Yogi преподавательница йоги с 17-летним стажем Хельги Палко.

Канал в большинстве посвящен йоге, однако можно найти и несколько видео с дыхательными и расслабляющими практиками.

Медитации на украинском

YouTube-канал Медитации на украинском наполнен различными практиками для расслабления, лучшего сна и управления тревогой и т.д.

Чтобы получать эксклюзивные ежемесячные практики, нужно стать спонсором канала, однако новичкам можно ограничиться и безплатым контентом, который часто обновляется.

У проекта также есть Instagram с экскурсом в мир медитации. К примеру, там есть материалы о том, обязательно ли медитировать в позе лотоса и как начать медитировать.

Йога с Оксаной Таран

Оксана Таран уже давно ведет канал. Вместе с ней можно заняться йогой и медитативными практиками. Также у женщины есть ряд онлайн-курсов, в том числе о том, как начать медитировать регулярно.

Сборник медитаций ее авторства есть также в приложении АБУК.

Слушай телом

Последний ресурс в подборке — Telegram-канал с медитациями и аудиопутешествиями. Его создала хореограф Мария Бакало и композитор Мария Яремак.

Их материалы не только помогут обрести гармонию со своим внутренним Я, но и откроют новый мир звуков и ощущений. Кроме Telegram-канала, можешь найти их аудиоподборки на Youtube и SoundCloud.

Если не знаешь, с чего начать медитацию, читай наш эксклюзивный материал. Вместе с экспертом мы разобрались в том, как начать медитации и чем они полезны.

Не пропускай самое интересное, подписывайся на наш Telegram-канал.