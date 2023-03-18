Медитуй солов’їною: сім ресурсів, які допоможуть зловити дзен

Жити у вирі історичних подій не завжди легко. Інколи божевілля сучасного світу та стрес можуть захлиснути тебе з головою. У такому разі все, чого хочеться — втекти до монахів, щоб зловити дзен.

До буддистів їхати далеко. Однак їхня практика медитації, яка допомагає відновити внутрішній спокій та рівновагу, може бути з тобою будь-де. Для цього просто відкрий застосунок чи увімкни подкаст.

Сім найкращих українських ресурсів, які допоможуть тобі ловити дзен та поринути у медитацію знайшли у Divoche.media.

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Отож медитація допомагає покращити концентрацію, сон, впоратися зі стресом, відвернути від думок та отримати емоційну стабільність. А такий стан для багатьох зараз — мрія.

Svitlo

Svitlo позиціює себе як перший застосунок з українським інтерфейсом, який дбає про ментальне здоров’я. Завантажити його можна як на IOS, так і на Android.

Щоб вибрати, яка практика підійде саме тобі, розробники пропонують пройти тест на рівень тривоги або ж обрати медитацію за настроєм чи потребою.

До прикладу, там запропоновані практики для глибокого сну, медитації для зниження тривоги або ранкові заняття. Застосунок також веде статистику активності та пропонує отримувати сповіщення у зручний час.

Щодо ціни, то здебільшого застосунок безплатний, але ще є підписка Svitlo Плюс за $2,99 та Svitlo Преміум за $5,99.

Spokiy

Цей український застосунок доступний для користувачів IOS та Android. Розрахований він на тих, хто хоче розпочати практикувати медитації. Для українців підписка безоплатна.

У Spokiy доступні три курси різного рівня складності, у кожному по десять занять-сесій. Також у застосунку хороша бібліотека вечірніх, денних та ранкових практик.

Розробники також створили розділ, який допоможе пом’якшити емоційний стан під час війни та де можна записатися на сеанс безоплатної психологічної допомоги.

BetterMe. Mental Health

Цей застосунок також підтримує систему IOS та Android. Загалом BetterMe. Mental Health розрахований на комплексну турботу про ментальне здоров’я.

Тут зібрані медитації, дихальні вправи та різноманітні техніки самодопомоги. Програма також розраховує план практик на день, які допомагають поліпшити сон і концентрацію уваги та зменшити рівень стресу.

До того ж спільно з ГО Безбар’єрність з експертною підтримкою ВООЗ розробники застосунку почали працювати над онлайн-курсом Важливі навички в періоди стресу. Він уже доступний до перегляду.

Helgi Yogi

Якщо дисциплінувати себе та звільнитися від думок в медитації важко, спробуй ніжний підхід до практик. Його пропагує на своєму каналі Helgi Yogi викладачка йоги з 17-річним стажем Хельгі Палко. Її

Канал здебільшого присвячений йозі, проте можна знайти й декілька відео з дихальними та розслаблювальними практиками.

Медитації українською

YouTube-канал Медитації українською наповнений різними практиками для розслаблення, кращого сну та керування тривогою тощо.

Щоб отримувати ексклюзивні щомісячні практики, треба стати спонсором каналу, проте новачкам можна обмежитися і безоплатним контентом, який досить часто оновлюється.

Проект має також Instagram з екскурсом у світ медитації. Наприклад, там є матеріали про те, чи обов’язково медитувати в позі лотоса та як почати медитувати.

Yoga with Oksana Taran

Оксана Таран уже давно веде свій канал. Разом з нею можна зайнятися йогою та медитативними практиками. Також жінка має низку онлайн-курсів, зокрема і про те, як почати медитувати регулярно.

Добірка медитацій її авторства є також у застосунку АБУК.

Слухай тілом

Останній ресурс у підбірці — Telegram-канал із медитаціями та аудіомандрівками. Його створила хореографка Марія Бакало та композиторка Марія Яремак.

Їхні матеріали не тільки допоможуть знайти гармонію зі своїм внутрішнім Я, але й відкриють новий світ звуків та відчуттів. Окрім Telegram-каналу, можеш знайти їхні аудіодобірки на Youtube та SoundCloud.

Якщо не знаєш, з чого почати медитації, читай наш ексклюзивний матеріал. Разом з експертом ми розібралися в тому, як розпочати медитації та чим вони корисні.

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