Одиночество — что это за чувство и нужно ли с ним бороться?

Что такое одиночество и как с ним жить — с такими вопросами сталкивается каждый человек в своей жизни. Но действительно ли одиночество — плохое дело и как правильно бороться с ним?

На самом деле чувство одиночества — это потеря связи человека с кем-то или чем-то важным. Автор книги Одиночество — Вивек Мурти объясняет: мы все как вид жили и развивались в сообществах.

Человек эволюционировал в стае, а наедине, до определенного момента истории, у него были скудные шансы выжить.

Среди людей было безопаснее и эффективнее, появлялась возможность не быть постоянно наготове и немного выдохнуть, пока стражу несет кто-то другой.

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Само чувство безопасности формируется именно из ощущения того, что за тобой кто-то еще есть. Когда такая связь разрывается или теряется, сигнальная система реагирует тревогой. В здоровой трактовке она подсказывает человеку, что связь следует восстановить.

Люди достаточно слабо понимают сигналы собственной нервной системы, а привычные навязчивые идеи возобновить дружбу, попросить о поддержке и любви расцениваются нами как слабость. Выходит, что человек не идет навстречу своим потребностям, а наоборот — отчуждается от них.

Вивек Мурти выделяет три измерения одиночества:

эмоциональная — часто ограничивается одним человеком, например, партнером или партнершей;

реляционная — это семья, круг друзей, коллектив;

коллективная — она формирует наше чувство идентичности в самом широком понятии этого слова.

За время войны миллионы людей встретились как минимум с одним из измерений одиночества. Кто-то потерял связь с любимыми, кто-то — с семьей и коллективом, а кто-то, кто, например, уехал в другие города, встретился с коллективным одиночеством. Это происходит по признаку языка, соображений и убеждений.

Одинокие люди часто тревожны, они словно всегда начеку и могут казаться злыми. Это потому, что злоба скрывает их стыд, вину и страх за одиночество. Все силы идут на сдерживание тяжелых переживаний, и на более мягкие и корректные формы взаимодействия сил не остается.

Сейчас каждый из нас борется не только с внешним врагом, но и с внутренним. И проблемы, с которыми живет человек, даже если вам они кажутся мизерными, реальны настолько же, насколько реальны ваши большие проблемы. Сейчас важно быть добрыми, особенно с теми, кого не знаете и не понимаете.

А как поступать, если чувствуешь радость и счастье, несмотря на ужасные трагедии войны? Правильно ли это и как перестать себя корить за положительные эмоции, читай в материале.

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