Психология

Не все должно быть идеально! Портит ли перфекционизм твою жизнь и как его побороть

Диана Просяник, редактор сайта 09 февраля 2024, 20:00
перфекціонізм
Фото: Unsplash

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