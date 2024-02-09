Не все должно быть идеально! Портит ли перфекционизм твою жизнь и как его побороть

Перфекционизм — это стремление к идеальности во всем, что мы делаем. Хотя это может показаться положительным качеством, часто перфекционизм становится препятствием на пути к счастью и самореализации.

Постоянное недовольство собой, нереалистичные стандарты и страх совершить ошибку могут привести к стрессу, выгоранию и проблемам со здоровьем. Подробнее о том, как избавиться от перфекционизма и как эта черта влияет на твою жизнь рассказали в Telegram-канале Психологічна підтримка.

Как узнать, перфекционист(-ка) ли ты перфекционист(-ка)

Если твоя цель — достичь совершенства во всем, и при этом ты не признаешь собственных ошибок и имеешь острую реакцию на критику — это может указывать на признаки перфекционизма.

Сейчас также смотрят

Такой характер часто формируется еще в детстве, когда ребенку постоянно ставят высокие требования и сравнивают с другими.

Во взрослой жизни это может привести к постоянному стремлению к достижениям высоких целей. И при этом перфекционизм подкреплен убеждением, что только так можно заслужить любовь и признание.

Перфекционизм: основные признаки

Среди признаков, по которым можно определить, перфекционист(-ка) ли ты, есть такие:

недооценка собственных способностей и установление завышенных требований к себе;

непрерывное стремление к идеальности;

вера в необходимость совершенного выполнения любой работы, что делает невозможным получение удовольствия от результата;

убеждение, что успеха можно достичь только при условии, что ты лучше других;

для перфекциониста важно придерживаться жизни по строгим правилам, поскольку это средство для достижения поставленных целей;

обесценивание собственных достижений.

Как перфекционизм портит твою жизнь

Прежде всего важно помнить, что никто и ничто не идеально. Однако твое настойчивое стремление сделать все безупречно может негативно влиять на жизнь и развивать тревожность.

Перфекционизм приводит к развитию потребности в одобрении собственных действий и “синдрома самозванца” — то есть когда успехи приписывают удаче, а не полученным в результате тяжелого труда.

Перфекционисты часто сталкиваются с прокрастинацией. Это происходит из-за страха совершить ошибку. Также люди, имеющие перфекционизм становятся трудоголиками. Они чрезмерно работают, чтобы достичь как можно лучшего результата, но при этом игнорируют собственное здоровье.

Как избавиться от перфекционизма

Чтобы избавиться от этой черты, ты можешь придерживаться таких рекомендаций:

фиксируй тревожные мысли, связанные со страхом неудачи;

учись различать реальные цели от нереалистичных стандартов;

осознавай, что ошибки и критика — часть пути к успеху;

не сравнивай себя с другими, поскольку у каждого свой опыт;

находи время для отдыха и развлечений;

если у тебя возникают трудности и не получается избавиться от признаков перфекционизма — обратись к психотерапевту.

Ранее мы рассказывали, почему люди не учатся на ошибках.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.