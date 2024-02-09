Не все должно быть идеально! Портит ли перфекционизм твою жизнь и как его побороть

Перфекционизм — это стремление к идеальности во всем, что мы делаем. Хотя это может показаться положительным качеством, часто перфекционизм становится препятствием на пути к счастью и самореализации.
Постоянное недовольство собой, нереалистичные стандарты и страх совершить ошибку могут привести к стрессу, выгоранию и проблемам со здоровьем. Подробнее о том, как избавиться от перфекционизма и как эта черта влияет на твою жизнь рассказали в Telegram-канале Психологічна підтримка.
Если твоя цель — достичь совершенства во всем, и при этом ты не признаешь собственных ошибок и имеешь острую реакцию на критику — это может указывать на признаки перфекционизма.
Такой характер часто формируется еще в детстве, когда ребенку постоянно ставят высокие требования и сравнивают с другими.
Во взрослой жизни это может привести к постоянному стремлению к достижениям высоких целей. И при этом перфекционизм подкреплен убеждением, что только так можно заслужить любовь и признание.
Во взрослой жизни это может привести к постоянному стремлению к достижениям высоких целей. И при этом перфекционизм подкреплен убеждением, что только так можно заслужить любовь и признание.
Среди признаков, по которым можно определить, перфекционист(-ка) ли ты, есть такие:
Прежде всего важно помнить, что никто и ничто не идеально. Однако твое настойчивое стремление сделать все безупречно может негативно влиять на жизнь и развивать тревожность.
Перфекционизм приводит к развитию потребности в одобрении собственных действий и “синдрома самозванца” — то есть когда успехи приписывают удаче, а не полученным в результате тяжелого труда.
Перфекционизм приводит к развитию потребности в одобрении собственных действий и “синдрома самозванца” — то есть когда успехи приписывают удаче, а не полученным в результате тяжелого труда.
Перфекционисты часто сталкиваются с прокрастинацией. Это происходит из-за страха совершить ошибку. Также люди, имеющие перфекционизм становятся трудоголиками. Они чрезмерно работают, чтобы достичь как можно лучшего результата, но при этом игнорируют собственное здоровье.
Чтобы избавиться от этой черты, ты можешь придерживаться таких рекомендаций:
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