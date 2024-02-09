Не все має бути ідеально! Чи псує перфекціонізм твоє життя та як його побороти

Перфекціонізм — це прагнення до ідеальності у всьому, що ми робимо. Хоча це може здатися позитивною якістю, часто перфекціонізм стає перешкодою на шляху до щастя та самореалізації.
Постійне невдоволення собою, нереалістичні стандарти та страх зробити помилку можуть призвести до стресу, вигоряння та проблем зі здоров’ям. Детальніше про те, як позбутися перфекціонізму та як ця риса впливає на твоє життя розповіли у Telegram-каналі Психологічна підтримка.
Якщо твоя мета — досягти досконалості у всьому, і при цьому ти не визнаєш власних помилок та маєш гостру реакцію на критику — це може вказувати на ознаки перфекціонізму.
Такий характер часто формується ще у дитинстві, коли дитині постійно ставлять високі вимоги та порівнюють з іншими.
У дорослому житті це може призвести до постійного прагнення до досягнень найвищих цілей. І при цьому перфекціонізм підкріплений переконанням, що лише так можна заслужити любов та визнання.
У дорослому житті це може призвести до постійного прагнення до досягнень найвищих цілей. І при цьому перфекціонізм підкріплений переконанням, що лише так можна заслужити любов та визнання.
Серед ознак, за якими можна визначити, чи ти перфекціоніст(-ка) є такі:
Передусім важливо пам’ятати, що ніхто і ніщо не ідеальне. Проте твоє наполегливе прагнення зробити усе бездоганно може негативно впливати на життя та розвивати тривожність.
Перфекціонізм призводить до розвитку потреби у схваленні власних дій та “синдрому самозванця” — тобто коли успіхи приписують удачі, а не здобутих унаслідок важкої праці.
Перфекціонізм призводить до розвитку потреби у схваленні власних дій та “синдрому самозванця” — тобто коли успіхи приписують удачі, а не здобутих унаслідок важкої праці.
Перфекціоністи часто стикаються з прокрастинацією. Це відбувається через страх зробити помилку. Також люди, що мають перфекціонізм стають трудоголіками. Вони надмірно працюють, аби досягти якомога кращого результату, але при цьому ігнорують власне здоров’я.
Щоб позбутися цієї риси, ти можеш дотримуватися таких рекомендацій:
Раніше ми розповідали, чому люди не вчаться на помилках.
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