Не все має бути ідеально! Чи псує перфекціонізм твоє життя та як його побороти

Перфекціонізм — це прагнення до ідеальності у всьому, що ми робимо. Хоча це може здатися позитивною якістю, часто перфекціонізм стає перешкодою на шляху до щастя та самореалізації.

Постійне невдоволення собою, нереалістичні стандарти та страх зробити помилку можуть призвести до стресу, вигоряння та проблем зі здоров’ям. Детальніше про те, як позбутися перфекціонізму та як ця риса впливає на твоє життя розповіли у Telegram-каналі Психологічна підтримка.

Як дізнатися, чи ти перфекціоніст(-ка)

Якщо твоя мета — досягти досконалості у всьому, і при цьому ти не визнаєш власних помилок та маєш гостру реакцію на критику — це може вказувати на ознаки перфекціонізму.

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Такий характер часто формується ще у дитинстві, коли дитині постійно ставлять високі вимоги та порівнюють з іншими.

У дорослому житті це може призвести до постійного прагнення до досягнень найвищих цілей. І при цьому перфекціонізм підкріплений переконанням, що лише так можна заслужити любов та визнання.

Перфекціонізм: основні ознаки

Серед ознак, за якими можна визначити, чи ти перфекціоніст(-ка) є такі:

недооцінювання власних здібностей та встановлення завищених вимог до себе;

неперервне прагнення до ідеальності;

віра у необхідність досконалого виконання будь-якої роботи, що робить неможливим отримання задоволення від результату;

переконання, що успіху можна досягти лише за умови, що ти кращий(-а) за інших;

для перфекціоніста важливо дотримуватися життя за суворими правилами, оскільки це засіб для досягнення поставлених цілей;

знецінення власних досягнень.

Як перфекціонізм псує твоє життя

Передусім важливо пам’ятати, що ніхто і ніщо не ідеальне. Проте твоє наполегливе прагнення зробити усе бездоганно може негативно впливати на життя та розвивати тривожність.

Перфекціонізм призводить до розвитку потреби у схваленні власних дій та “синдрому самозванця” — тобто коли успіхи приписують удачі, а не здобутих унаслідок важкої праці.

Перфекціоністи часто стикаються з прокрастинацією. Це відбувається через страх зробити помилку. Також люди, що мають перфекціонізм стають трудоголіками. Вони надмірно працюють, аби досягти якомога кращого результату, але при цьому ігнорують власне здоров’я.

Як позбутися перфекціонізму

Щоб позбутися цієї риси, ти можеш дотримуватися таких рекомендацій:

фіксуй тривожні думки, пов’язані зі страхом невдачі;

вчися розрізняти реальні цілі від нереалістичних стандартів;

усвідомлюй, що помилки та критика — частина шляху до успіху;

не порівнюй себе з іншими, оскільки у кожного свій досвід;

знаходь час для відпочинку та розваг;

якщо в тебе виникають труднощі і не виходить позбутися ознак перфекціонізму — звернися до психотерапевта.

Раніше ми розповідали, чому люди не вчаться на помилках.

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