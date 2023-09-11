“Лучшие” и “худшие” украинцы? Почему возникают ссоры в обществе и где здесь истина

Сегодня украинское общество переживает трудные времена. Кроме войны РФ, мы ежедневно сталкиваемся с осуждением от сограждан: внутри нас кипит, взрывается чувство несправедливости. Все чаще мы узнаем о новой “зраде”. Все активнее — осуждаем других.

Одной из острых тем сейчас есть вопрос пребывания в Украине или выезда из страны. Женщины, покинувшие родной дом и сбежавшие с детьми или родней за границу от войны, не понимают тех, кто остается здесь. И наоборот: беженцы в глазах некоторых людей становятся “меньшими украинцами”. Но справедливо ли это?

Психолог Анна Просветова рассказала, почему украинцы так критикуют друг друга и о сути конфликтов между выехавшими и оставшимися в Украине.

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Почему возникают ссоры в обществе

— Конечно, у тех, кто уехал из страны и у тех, кто здесь остался, есть собственная мотивация делать именно так, а не иначе. Однако в обществе действительно существует противопоставление Мы и Они. Мне кажется, что эта агрессия играет роль защитной реакции, — объясняет Анна Просветова.

В таких кризисных условиях, в которых мы живем, собственный опыт, что позволил тебе выжить, есть успехом и оправданием, что твоя стратегия была правильной.

За противоположными по смыслу позициями стоит страх неверного решения. Так что иногда, чтобы доказать себе правильность нашего решения, мы стараемся это доказать другим людям.

Психолог говорит, что у обеих групп людей — и тех, кто уехал и оставшихся — есть свои аргументы, которыми как копьями они бросают в других людей. Среди всего одни говорят: беженцы вывозят генофонд страны, не поддерживают экономику своей страны, не находятся рядом со своими мужчинами.

Другие же убеждены: в стране остаются женщины, которые безответственно относятся к жизни и безопасности своих детей (если они есть).

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Что делать, если тебя осуждает общество

Психолог говорит: если ты оказался/(-ась) в ситуации, когда общество не принимает твоей точки зрения и осуждает — стоит обратиться к психологу и проходить терапию, искать поддержку где угодно.

— И если для этого нужно будет делать маникюр — делай. Даже если придется полностью обмазаться краской с ног до головы — делай все, чтобы помочь себе.

Также Анна Просветова говорит: анонимные советники точно не являются мерилом того, насколько правильно ты поступаешь.

Вместе с тем, не стоит категоризировать и обобщать: мол, одни завидуют, что вовремя не уехали из страны, а другие стесняются своего выбора. Такая причина может быть уместна для нескольких людей, но точно не для всех.

— Нельзя соревноваться в достоинстве. Не бывает более достойных граждан, которые вывезли детей в безопасное место, как и наоборот. Пока мы будем соревноваться, кто больше украинец, у нас и будут расколы в обществе, — говорит психолог.

Не бывает неправильных решений. Бывают решения, которые адекватны на данный момент, они являются опытом.

Именно поэтому не стоит жалеть ни о каких своих решениях, ведь они были приняты, учитывая обстоятельства вокруг.

Как преодолеть чувство неприятия за рубежом и возможно ли облегчить жизнь в чужой стране, мы рассказывали в нашем другом материале.

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