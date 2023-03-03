Чувство, которое грызет изнутри и снижает самооценку: как побороть зависть — советы психолога

Когда мы видим то, чего не имеем сами, в нас непроизвольно закрадывается зависть. Например, подруга или соседка приобрела новое авто, имеет много свободного времени на себя или что-либо еще. Признаться себе в таких чувствах очень сложно, но если у тебя это получилось, мы расскажем, как побороть зависть.

Почему я завидую? Как побороть зависть — советы психолога

Психоаналитик Арина Семений рассказала, что зависть — довольно специфический психический феномен, который переживают все. Однако не каждый может себе в этом признаться. Это и есть главная опасность.

Подавление зависти часто имеет негативные последствия для психического состояния, личного развития и пагубно влияет на творческие способности. Важно распознавать такие проявления и научиться с ними работать.

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Зависть вызывает чужое удовольствие, которое мы часто приписываем человеку сами. Мы чувствуем зависть к тому наслаждению, которое человек якобы испытывает, имея то, чего у нас нет. В то же время, это прямо говорит о том, чего не хватает в нашей жизни.

В периоды фрустрации и полного разочарования в своей жизни такая оценка себя с другим “идеальным” человеком работает как защитный механизм.

Важно осознать — невозможно заставить себя не завидовать, но можно изменить способ регулирования самооценки, проработав внутренние конфликты, — говорит психоаналитик Арина Семений.

Зависть — крепкое и неприятное ощущение. Наша психика пытается бороться с ним посредством отрицания, идеализации, обесценивания, проекции, вездесущего контроля и прочего.

Наиболее распространенным проявлением зависти является обесценивание. Когда-то ты думал(-а) о таком:

“Понятно, как он разбогател — наворовал”.

Этот механизм работает таким образом: человек проектирует свои неудачи на других. Если я не смог(-ла) заработать много честным трудом, то другие тем более. А потом появляется обесценивание чужого успеха словами “украл(-а)”, “заработал(-а) телом” как способ объяснить собственную неудачу.

Зависть к другим людям подрывает самооценку, веру в себя и собственные способности. С этим ощущением нужно работать осознанно, чтобы получать удовольствие от жизни, развиваться и быть благодарным(-ой).

Ранее мы рассказывали, как практиковать благодарность за то, что имеешь.

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