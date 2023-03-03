Психология

Чувство, которое грызет изнутри и снижает самооценку: как побороть зависть — советы психолога

Анастасия Грубрина, редактор сайта 03 марта 2023, 18:30
Чому я заздрю? Як побороти заздрість — поради психолога
Фото: Unsplash

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