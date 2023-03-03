Відчуття, яке гризе зсередини і знижує самооцінку: як побороти заздрість — поради психолога

Коли ми бачимо те, чого не маємо самі, в нас мимоволі закрадається заздрість. Наприклад, подруга чи сусідка придбала нове авто, має багато вільного часу на себе абощо. Зізнатися собі в таких відчуттях дуже складно, але якщо в тебе це вийшло, ми розповімо, як побороти заздрість.

Чому я заздрю? Як побороти заздрість — поради психологині

Психоаналітикиня Аріна Семеній розповіла, що заздрість — доволі специфічний психічний феномен, який переживають усі. Проте не кожен може собі в цьому зізнатися. Це і є головна небезпека.

Придушення заздрощів часто має негативні наслідки для психічного стану, особистого розвитку та згубно впливає на творчі здібності. Важливо розпізнавати такі прояви та навчитися з ними працювати.

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Заздрість викликає чуже задоволення, яке ми часто приписуємо людині самі. Ми відчуваємо заздрість до тієї насолоди, яку людина нібито відчуває, маючи те, що не маємо ми. Водночас це прямо говорить про те, чого не вистачає в нашому житті.

У періоди фрустрації та повного розчарування у своєму житті таке оцінювання себе з іншою “ідеальною” людиною працює як захисний механізм.

Важливо усвідомити — неможливо примусити себе не заздрити, але можна змінити спосіб регулювання самооцінки, пропрацювавши внутрішні конфлікти, — каже психоаналітикиня Аріна Семеній.

Заздрість — міцне і неприємне відчуття. Наша психіка намагається боротись з ним за допомогою заперечення, ідеалізації, знецінення, проекції, всемогутнього контролю та іншого.

Найпоширенішим проявом заздрості є знецінення. Колись ти думав(-ла) про таке:

“Зрозуміло, як він розбагатів — накрав”.

Цей механізм працює так: людина проектує свої невдачі на інших. Нібито якщо я не зміг/змогла заробити багато чесною працею, то інші тим паче. А потім з’являється знецінення чужого успіху словами “вкрав(-ла)”, “заробив(-ла) тілом” як спосіб пояснити власну невдачу.

Заздрість до інших людей підриває самооцінку, віру в себе та власні здібності. З цим відчуттям потрібно працювати усвідомлено, щоб отримувати задоволення від життя, розвиватися і бути вдячним(-ою).

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