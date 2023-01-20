Жаловаться — плохая привычка? Не всегда! Как работает эффективное выражение чувств

Жаловаться на что-то в нашей жизни одни любят, другие — запрещают себе, ведь так учили родители. Но когда вокруг происходят грустные, страшные или другие события, о которых хочется кому-нибудь выговориться, жалобы становятся нашим своеобразным спасателем. Почему жаловаться — нормально и как выражать свои чувства эффективно, читай в материале.

Почему жаловаться — нормально? Как выражать свои чувства эффективно

Психолог Алена Щербань рассказала Фактам ICTV, почему у нас возникает необходимость жаловаться и что делать с этим желанием.

Явление фокуса на отрицательном в психологии называется “плохое сильнее хорошего”. Поэтому ты можешь замечать, как негатив оставляет по себе больше, чем что-то приятное.

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Так устроен наш мозг, что ему больше нравится фокусироваться на негативных событиях, чем на положительных, — объясняет психолог.

Выражение эмоций, особенно обсуждение трудностей при общении с другими людьми, может быть полезным для понимания себя и преодоления проблем. Однако это совсем не означает, что жаловаться нужно всегда.

Важно уметь различать эффективное выражение своих чувств и неэффективное, — говорит психолог Алена Щербань.

Эффективное выражение чувств способствует обработке собственных эмоций, поиску путей решения проблем. Неэффективное же наоборот — способ перекладывания ответственности, затягивания с решением и ожиданием, что проблемы решатся сами.

Если жаловаться неэффективным способом, это может привести к чувству хронического разочарования и неудовлетворенности, а еще к ухудшению отношений с другими людьми, — предостерегает психолог.

Как эффективно выражать свои чувства

Да, жалобы могут быть полезны, если ты будешь делать это таким образом:

Пойми, что именно чувствуешь и чего хочешь от ситуации, себя, других. Это поможет добиться четкости и, возможно, покажет путь решения проблемы. В общении используй четкие и конкретные фразы для выражения чувств и желаний. Не используй слова “всегда” и “никогда”. Объясни, почему то, что ты ощущаешь, важно для тебя. Так другие смогут лучше понять, чем есть для тебя эта проблема.

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