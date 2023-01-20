Психологія

Скаржитися — погана звичка? Не завжди! Як працює ефективне вираження почуттів

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 20 Січня 2023, 22:00
Чому скаржитися — нормально? Як виражати свої почуття ефективно
Фото: Unsplash

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