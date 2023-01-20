Скаржитися — погана звичка? Не завжди! Як працює ефективне вираження почуттів

Скаржитися на щось у нашому житті одні люблять, інші — забороняють собі, адже так навчали батьки. Та коли навколо відбуваються сумні, страшні або інші події, про які хочеться комусь виговоритися, скарги стають нашим своєрідним рятівником. Чому скаржитися — нормально і як виражати свої почуття ефективно, читай у матеріалі.

Чому скаржитися — нормально? Як виражати свої почуття ефективно

Психологиня Альона Щербань розповіла Фактам ICTV, чому в нас виникає потреба скаржитися і що робити з цим бажанням.

Явище фокусу на негативному в психології називається “погане сильніше хорошого”. Тому ти можеш помічати, як негатив залишає по собі більше, аніж щось приємне.

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Так уже влаштований наш мозок, що йому більше подобається фокусуватися на негативних подіях, ніж на позитивних, — пояснює психологиня.

Вираження емоцій, особливо обговорення труднощів під час спілкування з іншими людьми, можуть бути корисними для розуміння себе та подолання негараздів. Проте це зовсім не означає, що скаржитися потрібно завжди.

Важливо вміти розрізняти ефективне вираження своїх почуттів і неефективне, — каже психологиня Альона Щербань.

Ефективне вираження почуттів сприяє обробці власних емоцій, пошуку шляхів розв’язання проблем. Неефективне ж навпаки — є способом перекладання відповідальності, затягування з розв’язанням та очікуванням, що проблеми вирішаться самі.

Якщо скаржитися за неефективним способом, це може призвести до почуття хронічного розчарування і незадоволеності, а ще до погіршення відносин з іншими людьми, — застерігає психологиня.

Як ефективно виражати свої почуття

Так, скарги можуть бути корисними, якщо ти робитимеш це так:

Зрозумій, що саме відчуваєш і чого хочеш від ситуації, себе, інших. Це допоможе досягти чіткості і, можливо, покаже шлях розв’язання проблеми. У спілкуванні використовуй чіткі та конкретні фрази для висловлення почуттів та бажань. Не використовуй слова “завжди” та “ніколи”. Поясни, чому те, що ти відчуваєш, важливо для тебе. Так інші зможуть краще зрозуміти, чим для тебе є ця проблема.

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