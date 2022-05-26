Як позбутися комплексів? П’ять дієвих порад психологині

Вони бувають різні: фізичні, вікові, психологічні або соціальні. Якщо тобі знайомі комплекси, психолог Надія Величко розповіла, як діяти, щоб забути про них раз і назавжди.

Не можна ростити комплекси в собі та не звертати на них уваги. Вони мають бути пропрацьовані. Інакше це потягне за собою складні психологічні проблеми, вплине на твоє спілкування, професійну реалізацію та особисте життя.

Як позбутися комплексів

Усвідом їх. Це знизить твою напругу і допоможе зрозуміти, що з тобою відбувається. Спробуй побути наодинці з собою, обдумати те, що хвилює довгий час, і розібратись, чи є це комплексом. Якщо тобі вдасться зізнатись собі, стане легше його перебороти.

Усвідомлення того, що в людини є комплекс — це перший крок до його подолання, — розповідає Надія Величко.

2. Перетвори комплекси на переваги. Обери те, що тобі не подобалось, та спробуй перетворити це на власний плюс, варіант для реалізації. Головне не сидіти на місці.

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Не подобається щось у зовнішності — попрацюй з нею, не подобається власна поведінка — більше спілкуйся, маєш психологічні проблеми — звернися до психолога.

Потрібно перетворити якусь руйнівну дію у те, що дасть людині поштовх до саморозвитку, — пояснює психологиня.

3. Вір у себе. Багато прикладів віри можна знайти серед відомих людей. Вони позбувалися комплексів, вірили у себе, досягали. Ключ до віри лежить у саморозвитку. Читай, відвідуй семінари, інші освітні події. Нові кола спілкування допоможуть знайти власну нішу.

4. Зміни свою поведінку.

Це найскладніше. Наприклад, якщо тебе не влаштовує фігура, іди в тренажерний зал. Так загартуєш тіло та психологічну стійкість, — каже Надія Величко.

5. Звернись до психолога. Він допоможе вибудувати комунікацію з оточенням та поглянути на свої недоліки з іншого боку. Комплекси — це зона росту людини. Вони можуть у тебе бути, навіть якщо ти психологічно здоровий(-а).

Пам’ятай: Навіть у найуспішніших людей бувають комплекси. Але для них це лише можливість вдосконалитися та зрозуміти свою особистість.

А якщо хочеш сформувати адекватну самооцінку у дитини, читай, як це зробити, у нашому матеріалі.