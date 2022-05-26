Как избавиться от комплексов? Пять действенных советов психолога

Они бывают разные: физические, возрастные, психологические или социальные. Если тебе знакомы комплексы, психолог Надежда Величко рассказала, как действовать, чтобы забыть о них раз и навсегда.

Нельзя растить комплексы в себе и не обращать на них внимания. Они должны быть проработаны. Иначе это повлечет за собой сложные психологические проблемы, повлияет на твое общение, профессиональную реализацию и личную жизнь.

Как избавиться от комплексов

Осознай их. Это снизит твое напряжение и поможет понять, что с тобой происходит. Попробуй побыть наедине с собой, обдумать, что волнует долгое время, и разобраться, является ли это комплексом. Если тебе удастся признаться, преодолеть его станет легче.

Осознание того, что у человека есть комплекс — это первый шаг к его преодолению, — рассказывает Надежда Величко.

2. Преврати комплексы в преимущества. Выбери то, что тебе не нравилось, и попробуй превратить это в свой плюс, вариант для реализации. Главное не сидеть на месте.

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Не нравится что-нибудь во внешности — поработай с ней, не нравится собственное поведение — больше общайся, есть психологические проблемы — обратись к психологу.

Нужно превратить какое-нибудь разрушительное действие в то, что даст человеку толчок к саморазвитию, — объясняет психолог.

3. Верь в себя. Многие примеры веры можно найти среди известных людей. Они избавлялись от комплексов, верили в себя, достигали. Ключ к вере лежит в саморазвитии. Читай, посещай семинары, другие образовательные события. Новые круги общения помогут найти свою нишу.

4. Измени свое поведение.

Это самое сложное. Например, если тебя не устраивает фигура, иди в тренажерный зал. Так закаляешь тело и психологическую стойкость, — говорит Надежда Величко.

5. Обратись к психологу. Он поможет выстроить коммуникацию с окружающими и взглянуть на свои недостатки с другой стороны. Комплексы — это зона роста человека. Они могут у тебя быть, даже если ты психологически здоров(-а).

Помни: Даже у самых успешных людей бывают комплексы, но для них это всего лишь возможность усовершенствоваться и понять свою личность.

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