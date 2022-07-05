Сделать больно без синяков: к каким психическим отклонениям может привести эмоциональное насилие над ребенком

Эмоциональное насилие считается одним из жесточайших видов. Его сложно обнаружить, ведь нет фактических доказательств, как при физическом или сексуальном насилии.

Во время эмоциональных атак взрослого малыш может чувствовать себя обесцененным, брошенным и ненужным. Во взрослом возрасте это заложит надежный фундамент для развития психических проблем.

Чтобы вырастить здорового ребенка, нужно внимательно следить за собой и своим поведением, которое, может, и не сознательно, но способно травмировать.

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Маркеры эмоционального насилия

Родители в своем воспитании часто не замечают, как они травмируют своего ребенка, ведь в свое время испытывали такое же отношение.

Но свои реакции и поведение всегда можно изменить. Для этого иногда достаточно простого осознания, что что-то в моем поведении огорчает малыша.

Итак, стоит задуматься, если в своем воспитании ты используешь:

унижение; обиды; гиперкритику; навеска ярлыков; обесценивание; неприятие; враждебность; издевательство; крики; угрозу насилия, даже без самого насилия; отказ от поддерживающей и руководящей роли родителей.

Или же ряд неочевидных маркеров эмоционального насилия:

холодность;

отстраненность;

игнорирование.

Это признаки того, что ребенок подвергается эмоциональному насилию, которое не только повлияет на развитие его характера, отношение к родителям, эмоциональный интеллект, но и дальнейшее психическое здоровье.

Каковы последствия эмоционального насилия над ребенком?

Исследование Университета Хартфордшира в Англии впервые выявило корреляцию между эмоциональным насилием в детстве и шизофреноподобными переживаниями у здоровых взрослых.

Взрослые, страдавшие в детстве от эмоционального давления со стороны родителей, могут испытывать следующие психологические проблемы:

паранойя;

слуховые галлюцинации;

социальная изоляция.

По данным исследования, риск испытать шизофреноподобный опыт у взрослого увеличивается в три с половиной раза для тех, чьи родители грешили эмоциональным насилием.

Эмоциональное насилие является более сильной предпосылкой для шизофреноподобного опыта, чем другие виды насилия.

При этом чем тяжелее форма такого насилия была в детстве, тем сильнее могут быть психические проблемы в будущем.

Доктор Диамантис Тутунзидис, один из исследователей Хартфордшира, указал на то, что эмоциональное насилие отличается от других видов: оно более распространено и длится гораздо дольше.

Беда в том, что, в отличие от физического или сексуального насилия, за эмоциональное не предусмотрена уголовная ответственность.

Если малыш не испытывает эмоционального либо каких-либо других проявлений насилия, но наблюдает за тем, как этому подвергаются его родные — это тоже может травмировать.

К сожалению, есть немало случаев домашнего абьюза, когда мужчины издеваются над женами или наоборот, с помощью различных методов. Однако это не означает, что в мире нет наказания за насилие и дискриминацию.

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