Зробити боляче без синців: до яких психічних відхилень може призвести емоційне насилля над дитиною

Емоційне насилля вважається одним із найжорстокіших видів насилля. Його складно виявити, адже немає фактичних доказів, як при фізичному чи сексуальному насиллі.

Під час емоційних атак дорослого малюк може почуватися знеціненим, покинутим та непотрібним. У дорослому віці це закладе надійний фундамент для розвитку психічних проблем.

Щоб виростити здорову дитину, треба уважно слідкувати за собою і своєю поведінкою, яка, може, і не є свідомою, але здатна травмувати.

Зараз також дивляться

Маркери емоційного насилля

Батьки у своєму вихованні часто не помічають, як вони травмують свою дитину, адже свого часу зазнавали такого ж ставлення.

Але свої реакції та поведінку завжди можна змінити. Для цього іноді достатньо простого усвідомлення, що щось у моїй поведінці засмучує малюка.

Отож варто задуматися, якщо у своєму вихованні ти використовуєш:

приниження; образи; гіперкритику; навішування ярликів; знецінення; неприйняття; ворожість; знущання; крики; загрозу насильства, навіть без самого насильства; відмову від підтримуючої і керівної ролі батьків.

Або ж низку неочевидних маркерів емоційного насилля:

холодність;

відстороненість;

ігнорування.

Це ознаки того, що дитина піддається емоційному насиллю, яке не тільки вплине на розвиток її характеру, ставлення до батьків, емоційний інтелект, а й на подальше психічне здоров’я.

Які наслідки емоційного насилля над дитиною?

Дослідження Університету Хартфордшира в Англії вперше виявило кореляцію між емоційним насильством у дитинстві та шизофреноподібними переживаннями у здорових дорослих.

Дорослі, які страждали в дитинстві від емоційного тиску з боку батьків, можуть мати такі психологічні проблеми:

параноя;

слухові галюцинації;

соціальна ізоляція.

За даними дослідження, ризик зазнати шизофреноподібний досвід у дорослому віці збільшується у три з половиною рази для тих, чиї батьки грішили емоційним насиллям.

Емоційне насильство є сильнішою передумовою для шизофреноподібного досвіду, ніж інші види насильства.

При цьому чим важча форма такого насилля була в дитинстві, тим сильнішою можуть бути психічні проблеми в майбутньому.

Доктор Діамантіс Тутунзідіс, один із дослідників Хартфордшира, вказав на те, що емоційне насилля відрізняється від інших видів: воно більш поширене і триває набагато довше.

Біда в тому, що, на відміну від фізичного або сексуального насилля, за емоційне немає кримінальної відповідальності.

Якщо малюк не зазнає емоційного або будь-яких інших проявів насилля, але спостерігає за тим, як цьому піддаються його рідні — це теж може травмувати.

На жаль, є чимало випадків домашнього аб’юзу, коли чоловіки знущаються з дружин або навпаки, за допомогою різних методів. Однак це не означає, що у світі не існує покарання за насилля і дискримінацію.

Нещодавно в Україні ратифікували Стамбульську конвенцію, що ще означає для українців?