Психология

Дрожат колени и пересыхает в горле? Как избавиться от тревожности перед экзаменами

Ирина Танасийчук, редактор сайта 15 мая 2024, 15:00
Тревожность перед экзаменами
Фото: Unsplash

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