Что-то делай и не обесценивай себя: советы, которые помогут не выгореть в темные времена

Темные времена, в которые нас пытаются загнать россияне, могут сокрушительно бить по нашей психологической стойкости. Но Украине нужен устойчивый тыл, который не сломается из-за отсутствия света.

Как и где искать ресурсы для того, чтобы пережить трудные времена, и что может помочь в такой период, рассказала детский и семейный психолог Екатерина Гольцберг.

Психолог дала несколько советов, как пережить трудные моменты жизни.

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Делай только то, что действительно можешь

По словам Екатерины Гольцберг, следует постоянно мониторить и анализировать свои возможности и делать те работы, которые тебе по силам.

А еще во время любого апокалипсиса можно заниматься любимым делом, чтобы твоя психика проще переносила стрессовую ситуацию.

Рутина может спасать

Когда возникает неожиданная ситуация, важно сохранить возле себя нечто, напоминающее тебе о привычной жизни. Для этого люди используют фонарики, когда выключают свет. Для этого мы наряжаем елку под звуки российских ракет.

Это также могут быть домашние животные, близкие люди рядом, еда или хобби.

Для детей полезным и спасительным станет чтение. Ведь вымышленный мир приключений и фантастики оторвет ребенка от осмысления того трагического, что происходит вокруг него. А родители, по возможности, могли бы вместе с детьми обсуждать прочитанное и рассказывать, почему добро всегда побеждает зло.

Не обесценивай свою боль

Это — так называемый посттравматический рост. Дойти до него можно только после качественного проживания своих эмоций — и грустных тоже.

Так что психолог советует — не обесценивай свою боль, печаль, страх или переживание. Ведь отрицательные эмоции становятся толчком для человека двигаться вперед и выходить на новый уровень.

Хватит себя винить

Тебе, наверное, тоже знакома ситуация: вечером ложишься в постель, и тебя накрывают навязчивые мысли, которые сосредотачиваются на негативном опыте. Тогда же начинаешь думать, что и где сделал(-а) не так, как решить ту или иную проблему.

Если очень зацикливаться на отрицательных сценариях, ты перестаешь видеть положительное в своей жизни.

Чтобы помочь себе, следует научиться откладывать такие мысли и решать сложные вопросы утром, на свежую голову.

Не бойся мечтать и планировать

Во время войны, в такое нестабильное время, может показаться, что планировать жизнь больше, чем на несколько дней, просто лишнее. Но действительно, именно мечты и планы держат нас в здоровом тонусе.

Мечты — это то, что существенно отличает психологически здоровых людей от больных.

Злиться — это нормально

По словам психолога, злоба является нашим двигателем для будущих свершений. Но если злости в твоей жизни слишком много, тебе следует научиться анализировать — почему это чувство постоянно возникает и как от него избавиться.

Злость следует переводить в конструктивное русло. Вместо того чтобы искать, с кем подраться, наруби дрова, например.

— Сделай что-нибудь такое, что позволит выйти стрессу, но не навредит другим, — советует психолог.

Также следи, чтобы твоя активная агрессия не переросла в пассивную агрессию: не позволяй сомнениям съедать себя изнутри. Несколько советов, как справиться с таким состоянием, мы писали для тебя в нашем другом материале.

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