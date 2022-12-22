Щось роби та не знецінюй себе: поради, які допоможуть не вигоріти під час темних часів

Темні часи, в які нас намагаються загнати росіяни, можуть нищівно бити по нашій психологічній стійкості. Та Україні потрібен стійкий тил, який не зламається через відсутність світла.

Як та де шукати ресурси для того, щоб пережити важкі часи, та що може допомагати в такий період, розповіла дитяча та сімейна психологиня Катерина Гольцберг.

Психологиня дала кілька порад, як пережити важкі моменти життя.

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Роби лише те, що справді можеш

За словами Катерини Гольцберг, варто постійно моніторити та аналізувати власні можливості та робити ті роботи, які тобі під силу.

А ще — під час будь-якого апокаліпсису можна займатися улюбленою справою, щоб твоя психіка простіше переносила стресову ситуацію.

Рутина може рятувати

Коли виникає неочікувана ситуація, важливо зберегти біля себе щось таке, що нагадає тобі про звичне життя. Для цього люди використовують ліхтарики, коли вимикають світло. Для цього ми наряджаємо ялинку під звуки російських ракет.

Це також можуть бути домашні тварини, близькі люди поруч, їжа чи хобі.

Для дітей корисним та рятівним стане читання. Адже вигаданий світ пригод та фантастики відірве дитину від осмислення того трагічного, що зараз відбувається навколо неї. А батьки, за можливості, могли б разом із дітьми обговорювати прочитане та розповідати, чому добро завжди перемагає зло.

Не знецінюй свій біль

Це — так зване посттравматичне зростання. Дійти до нього можна лише після якісного проживання своїх емоцій — і сумних теж.

Тож психологиня радить — не знецінюй свій біль, сум, страх чи переживання. Адже негативні емоції стають поштовхом для людини рухатися вперед та виходити на новий рівень.

Досить себе звинувачувати

Тобі, напевно, також знайома ситуація: ввечері лягаєш у ліжко, і тебе накривають нав’язливі думки, що зосереджуються на негативному досвіді. Тоді ж починаєш думати, що та де зробив(-ла) не так, як розв’язати ту чи іншу проблему.

Якщо дуже зациклюватися на негативних сценаріях, ти перестаєш бачити позитивне у своєму житті.

Щоб допомогти собі, варто навчитися відкладати такі думки та розв’язувати складні питання зранку, на свіжу голову.

Не бійся мріяти та планувати

Під час війни, у такий нестабільний час, може здатися, що планувати життя більше, аніж на кілька днів, є просто зайвим. Та насправді саме мрії та плани тримають нас у здоровому тонусі.

Мрії — це те, що істотно відрізняє психологічно здорових людей від нездорових.

Злитися — це нормально

За словами психологині, злість є нашим двигуном для майбутніх звершень. Та якщо злості у твоєму житті забагато, варто навчитися аналізувати, чому це почуття постійно виникає та як його позбутися.

Злість варто переводити в конструктивне річище. Замість того, щоб шукати, з ким побитися, нарубай дров, наприклад.

— Зроби щось таке, що дасть можливість вийти стресу, але не зашкодить іншим, — радить психологиня.

Також пильнуй, щоб твоя активна агресія не переросла у пасивну агресію: не дозволяй сумнівам з’їдати себе зсередини. Кілька порад, як давати раду такому стану, ми писали для тебе в нашому іншому матеріалі.

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