Съедаешь себя изнутри? Расскажем, что такое пассивная агрессия и почему она возникает

Задумывался(-лась) ли ты, что каждый раз, когда ты себя обесцениваешь, ругаешь за какие-то ошибки или ставишь нереальные цели, то проявляешь к себе пассивную агрессию?

Тебе может казаться, что ты критикуешь себя объективно, ведь не выполнил(-а) какую-либо задачу или выполнил(-а), но не лучше всех.

Результатом такой пассивной агрессии к себе является непоправимый моральный вред самому себе.

О том, что такое пассивная агрессия и чем она вредна, сообщается на странице Духовно-психологической порадни в Facebook.

Да, ты не причиняешь себе физический вред, но иногда психологическое “избиение” намного хуже.

Проявления пассивной агрессии

Ты можешь даже не отдавать себе отчет в том, что сам себе худший враг. Это может уже быть частью твоей рутинной жизни.

Пассивная агрессия заключается в:

постоянных жалобах самому себе (о том, как все плохо и как все плохи);

иронизации над собой и необоснованной критике;

вере в то, что тебя преследует неудача;

зависти к другим;

противоречиях в поведении (хочу поступить в вуз, но к экзаменам не готовлюсь);

постоянном поиске одобрения других людей;

фантазиях о крайне неблагоприятном будущем;

работе исключительно для того, чтобы все “упали от восхищения”.

Почему появляется пассивная агрессия

Пассивная агрессия к самому себе возникает у людей определенного типа поведения.

Это может идти родом из детства, когда человек видел такую ​​же модель поведения у родителей или они привели к этому.

Например, когда властная мама никогда не спрашивала о желании ребенка, принимая за него все решения.

Или же отец-контролер принимал на себя ответственность за все, способствуя развитию беспомощности у ребенка.

Ребенок не видел другого примера перед глазами, поэтому вырос с агрессией к себе.

Считается, что основа такого поведения — две конкурирующие установки: “хочу” и “не хочу”.

— Одна из них относится к зрелой части личности, другая — к детской, бунтарской. Одна из них что-то хочет, а другая — нет.

— В результате подобных действий одной части личности по отношению к другой человек или никуда не двигается, или откатывается назад.

К чему может привести пассивная агрессия

Человек, страдающий пассивной агрессией к себе, может часто принимать необдуманные и импульсивные решения. Начать чрезмерно употреблять алкоголь и прокрастинировать.

А также:

брать чрезмерное количество работы, которое не в состоянии выполнить;

игнорировать проблемы в разных сферах жизни;

иметь большое количество незаконченных дел и т.д.

Если ты не можешь самостоятельно справиться со своими проблемами и не перестаешь себя критиковать, нужно обратиться за помощью к специалисту.

Но стоит отметить, что в наше время развелось очень много псевдоспециалистов. Ранее мы рассказывали о том, как понять, что ты попал к псевдопсихологу.