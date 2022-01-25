Съедаешь себя изнутри? Расскажем, что такое пассивная агрессия и почему она возникает

Задумывался(-лась) ли ты, что каждый раз, когда ты себя обесцениваешь, ругаешь за какие-то ошибки или ставишь нереальные цели, то проявляешь к себе пассивную агрессию?
Тебе может казаться, что ты критикуешь себя объективно, ведь не выполнил(-а) какую-либо задачу или выполнил(-а), но не лучше всех.
Результатом такой пассивной агрессии к себе является непоправимый моральный вред самому себе.
Результатом такой пассивной агрессии к себе является непоправимый моральный вред самому себе.
О том, что такое пассивная агрессия и чем она вредна, сообщается на странице Духовно-психологической порадни в Facebook.
Да, ты не причиняешь себе физический вред, но иногда психологическое “избиение” намного хуже.
Ты можешь даже не отдавать себе отчет в том, что сам себе худший враг. Это может уже быть частью твоей рутинной жизни.
Пассивная агрессия заключается в:
Пассивная агрессия к самому себе возникает у людей определенного типа поведения.
Это может идти родом из детства, когда человек видел такую же модель поведения у родителей или они привели к этому.
Это может идти родом из детства, когда человек видел такую же модель поведения у родителей или они привели к этому.
Например, когда властная мама никогда не спрашивала о желании ребенка, принимая за него все решения.
Или же отец-контролер принимал на себя ответственность за все, способствуя развитию беспомощности у ребенка.
Ребенок не видел другого примера перед глазами, поэтому вырос с агрессией к себе.
Считается, что основа такого поведения — две конкурирующие установки: “хочу” и “не хочу”.
Считается, что основа такого поведения — две конкурирующие установки: “хочу” и “не хочу”.
— Одна из них относится к зрелой части личности, другая — к детской, бунтарской. Одна из них что-то хочет, а другая — нет.
— В результате подобных действий одной части личности по отношению к другой человек или никуда не двигается, или откатывается назад.
Человек, страдающий пассивной агрессией к себе, может часто принимать необдуманные и импульсивные решения. Начать чрезмерно употреблять алкоголь и прокрастинировать.
А также:
Если ты не можешь самостоятельно справиться со своими проблемами и не перестаешь себя критиковать, нужно обратиться за помощью к специалисту.
Но стоит отметить, что в наше время развелось очень много псевдоспециалистов. Ранее мы рассказывали о том, как понять, что ты попал к псевдопсихологу.