Феномен крутости: ученые назвали шесть признаков успешных людей

Почему одни люди кажутся нам уверенными, харизматичными и такими, что зажигают любое общение, а другие — нет? Почему мы называем их крутыми? Оказывается, это не просто случайность — есть определённый набор черт, которые объединяют таких людей по всему миру.

Об этом рассказал The New York Times, ссылаясь на новое международное исследование, которое выявило шесть ключевых характеристик, присущих крутым людям.

Новое международное исследование с участием почти 6000 человек из 12 стран показало: представления о крутости у людей очень похожи, независимо от страны, возраста, пола или образования. Это означает, что образ крутого — универсален и понятен многим.

Почему одни люди кажутся нам крутыми

По результатам исследования, есть шесть ключевых черт, которые присущи крутым людям: они экстраверты, любят получать удовольствие от жизни, влиятельны, любят приключения, открыты новому и самостоятельны.

Новое масштабное исследование, опубликованное в Journal of Experimental Psychology: General, охватило почти 6000 участников из 12 стран и показало, что крутость — это не только субъективное впечатление.

Независимо от возраста, пола, образования или уровня дохода, представления о том, что такое круто, были практически одинаковыми среди людей из разных уголков мира.

Что показало новое международное исследование

Исследователи выяснили, что крутые люди обычно обладают шестью общими чертами: они экстраверты, гедонисты (любят получать удовольствие), влиятельны, авантюрны, открыты новому и автономны.

Эти характеристики формируют образ харизматичной и привлекательной личности. Выяснилось, что крутые и хорошие люди имеют общие черты, последних чаще воспринимали как более конформных, тёплых, добросовестных и спокойных.

Антрополог Джозеф Генрих из Гарварда, который не участвовал в исследовании, считает, что понятие крутости распространилось благодаря американской культуре и глобальному влиянию музыки и медиа.

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Стоит отметить, что исследование имело определённые ограничения: оно охватывало преимущественно молодых людей, которые уже знакомы с англоязычным словом cool и концепцией крутости в западном контексте. Из-за этого трудно сказать, насколько часто это понятие используется в разных странах и культурах и одинаково ли оно влияет на социальный статус.

Психологи также отмечают культурные различия в восприятии крутости. Например, агрессивность повышает статус в некоторых западных обществах, но снижает его на Востоке.

Особенно сильное желание быть крутым испытывают подростки. Это влияет не только на их выбор одежды или кумира, но и на стиль общения, поведение и увлечения.

Однако индивидуальные представления о крутости могут отличаться от общепринятых. Именно поэтому участников просили вспомнить людей, которых они лично считают крутыми, чтобы получить более точное представление об этой черте.

Итак, крутость — это больше, чем просто имидж. Это сочетание личностных качеств, которые создают харизматичных, уверенных и влиятельных людей, выделяющихся в любом обществе.

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