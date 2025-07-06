Феномен крутості: вчені назвали шість ознак успішних людей

Чому одні люди здаються нам впевненими, харизматичними й такими, що запалюють будь-яке спілкування, а інші ні? Чому ми називаємо їх крутими? Виявляється, це не просто випадковість — є певний набір рис, які поєднують таких людей у всьому світі.

Про це розповіло видання The New York Times, посилаючись на нове міжнародне дослідження, яке виявило шість ключових характеристик, притаманних крутим людям.

Нове міжнародне дослідження з участю майже 6000 людей із 12 країн показало: уявлення про крутість у людей дуже схожі, незалежно від країни, віку, статі чи освіти. Це означає, що образ крутого — універсальний і зрозумілий багатьом.

Чому одні люди здаються нам крутими

За результатами дослідження, є шість ключових рис, які притаманні крутим людям: вони екстраверти, люблять отримувати задоволення від життя, мають вплив на інших, люблять пригоди, відкриті до нового та самостійні.

Нове масштабне дослідження, опубліковане у Journal of Experimental Psychology: General, охопило майже 6000 учасників з 12 країн і виявило, що крутість — це не лише суб’єктивне враження.

Незалежно від віку, статі, освіти чи рівня доходу, уявлення про те, що таке круто, були практично однаковими серед людей з різних куточків світу.

Що показало нове міжнародне дослідження

Дослідники з’ясували, що круті люди зазвичай мають шість спільних рис: вони є екстравертами, гедоністами (люблять отримувати задоволення), впливовими, авантюрними, відкритими до нового та автономними.

Ці характеристики формують образ харизматичної та привабливої особистості. З’ясувалося, що круті й хороші люди мають спільні риси, останніх частіше сприймали як більш конформних, теплих, сумлінних і спокійних.

Антрополог Джозеф Генріх з Гарварду, який не був залучений до дослідження, вважає, що поняття крутості розповсюдилося завдяки американській культурі та глобальному впливу музики та медіа.

Варто зазначити, що дослідження мало певні обмеження: воно охоплювало переважно молодих людей, які вже знайомі з англомовним словом cool і концепцією крутості в західному контексті.

Через це важко сказати, наскільки часто це поняття вживається в різних країнах і культурах ти чи однаково воно впливає на соціальний статус.

Психологи також відзначають культурні відмінності у сприйнятті крутості. Наприклад, агресивність підвищує статус у деяких західних суспільствах, але знижує його на Сході.

Особливо сильним бажання бути крутим є у підлітків. Це впливає не лише на їхній вибір одягу або кумира, але й на спосіб спілкування, поведінку та захоплення.

Проте індивідуальні уявлення про крутість можуть відрізнятися від загальноприйнятих. Саме тому учасників просили згадати людей, яких вони особисто вважають крутими, щоб отримати більш точне уявлення про цю рису.

Отже, крутість — це більше ніж просто імідж. Це поєднання особистісних рис, які створюють харизматичних, впевнених та впливових людей, що виділяються в будь-якому суспільстві.

Якщо ж тобі важко повірити, що ти заслуговуєш на краще, читай, як позбутися синдрому самозванця і жити як у своїй мрії.

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