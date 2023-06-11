Разрушают нас изнутри. Какие бывают зависимости и как от них уберечься

Зависимость у каждого своя. Это могут быть алкоголь, телефон, определенное поведение, просмотр порно или сериалов и даже наркотики. Зависимости дарят кратковременное наслаждение, но на самом деле разрушают нас. Читай, какие бывают зависимые отношения, чем они опасны и как их преодолеть.
Какими бывают зависимые отношения и как от них уберечься, рассказало издание The Village. В подкасте Простыми словами Марк Ливин и София Терлез обсудили массовую проблему человечества — зависимости.
Зависимость может быть любая, ведь найти ее в современном мире достаточно просто. Это может быть зависимость от партнера в отношениях, от алкоголя или курения, игр, телефона, сладкого, шопинга…
От количества имеющихся и доступных удовольствий можно впасть в депрессию. Автор книги Дофаминовое поколение Анна Лембке описала это так:
Зависимости — часто психологическая проблема, которая возникает из-за неумения человека работать со своими эмоциями.
Зависимости — часто психологическая проблема, которая возникает из-за неумения человека работать со своими эмоциями.
Зависимости работают как защитный механизм от того, чего мы стараемся избежать. Сладким или курением мы отвлекаемся от негатива, затем организм к этому привыкает и требует делать так каждый раз.
Проблемы в нашей жизни могут сфокусировать нас на зависимости. И они могут быть как химическими, так и поведенческими. Они бывают приятными или болезненными.
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Зависимость у человека может вызвать все, что быстро поднимает дофамин и дарит нам кратковременное удовольствие. Не все они безопасны, зависимости имеют целью не только короткое удовольствие, но и неконтролируемое потребление и даже страдание. Зависимости бывают такие:
За зависимостями скрываются страдания человека, которые он хочет преодолеть путем дофамина. Однако зависимости лишь усугубляют проблему, откладывая ее на потом, а также добавляют проблемы со здоровьем, если это курение, алкоголь или наркотики.
Если родители или кто-то из них имел алкогольную зависимость, дети будут расти с постоянным ожиданием тревоги, которые будут проявляться на разных этапах жизни. Они могут быть от страха алкоголя до мыслей, что его (ее) ненавидят на работе. То есть, наши зависимости влияют на родных как зеркало.
Доступ к быстрому удовольствию ежедневно растет. Ведь зависимостью может стать что угодно. Поэтому количество их потребления растет, а сама удовлетворенность падает. Вернуться к эмоции, которую испытал(-а) впервые, невозможно.
В погоне за счастьем и удовольствием люди попадают в дофаминовую петлю. В результате чего не видят проблем, своих реальных желаний и что за ними скрывается.
Зависимости действуют на нас как обезболивающее, когда другой возможности получить тепло и поддержку нет.
Зависимости действуют на нас как обезболивающее, когда другой возможности получить тепло и поддержку нет.
В отношениях зависимость определяется как альтернативная привязанность. Часто люди направляют свое тепло и внимание не на себя и партнера, а куда-нибудь в другое русло. Поэтому в паре может появиться что-то третье — игры, шоппинг, алкоголь.
Это может свидетельствовать о проблемах в отношениях, ведь люди не воспринимают реальный контакт и предпочитают что-то “искусственное”.
Автор книги о зависимостях Анна Лембке советует попробовать методику DOPA: Data, Objectives, Problems and Absence. Это переводится как данные, цели, проблемы и воздержание.
Попробовать можно и отпуск в живописных местах, где твой мозг будет отвлекаться на что-нибудь приятное и красивое. А из книг можно прочесть Дофаминовое поколение (Анна Лембке) и Одиночество (Вивек Мурти).
Раньше мы рассказывали о зависимости от телефона.
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