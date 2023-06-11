Разрушают нас изнутри. Какие бывают зависимости и как от них уберечься

Зависимость у каждого своя. Это могут быть алкоголь, телефон, определенное поведение, просмотр порно или сериалов и даже наркотики. Зависимости дарят кратковременное наслаждение, но на самом деле разрушают нас. Читай, какие бывают зависимые отношения, чем они опасны и как их преодолеть.

Зависимые отношения: с партнером, алкоголем или телефоном

Какими бывают зависимые отношения и как от них уберечься, рассказало издание The Village. В подкасте Простыми словами Марк Ливин и София Терлез обсудили массовую проблему человечества — зависимости.

Зависимость может быть любая, ведь найти ее в современном мире достаточно просто. Это может быть зависимость от партнера в отношениях, от алкоголя или курения, игр, телефона, сладкого, шопинга…

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От количества имеющихся и доступных удовольствий можно впасть в депрессию. Автор книги Дофаминовое поколение Анна Лембке описала это так:

Зависимости — часто психологическая проблема, которая возникает из-за неумения человека работать со своими эмоциями.

Зависимости работают как защитный механизм от того, чего мы стараемся избежать. Сладким или курением мы отвлекаемся от негатива, затем организм к этому привыкает и требует делать так каждый раз.

Проблемы в нашей жизни могут сфокусировать нас на зависимости. И они могут быть как химическими, так и поведенческими. Они бывают приятными или болезненными.

Виды зависимостей

Зависимость у человека может вызвать все, что быстро поднимает дофамин и дарит нам кратковременное удовольствие. Не все они безопасны, зависимости имеют целью не только короткое удовольствие, но и неконтролируемое потребление и даже страдание. Зависимости бывают такие:

Наркотические вещества. Вызывают сильную зависимость, меняют состояние сознания. Дают впечатление того, что человек более привлекательный, хороший, более коммуникабельный.

Вызывают сильную зависимость, меняют состояние сознания. Дают впечатление того, что человек более привлекательный, хороший, более коммуникабельный. Алкоголь. Часто такая зависимость развивается благодаря стереотипу, что “с алкоголем лучше общаться с людьми”. Играют роль и романтизация алкоголя. Сначала он вызывает расслабление, затем тревожность и страх.

Часто такая зависимость развивается благодаря стереотипу, что “с алкоголем лучше общаться с людьми”. Играют роль и романтизация алкоголя. Сначала он вызывает расслабление, затем тревожность и страх. Социальные сети и девайсы. Наличие свободного времени или бессознательное пролистывание ленты во время работы делают нас зависимыми от гаджетов. Исследования указывают на то, что время, проведенное в соцсетях, будет только увеличиваться. Кстати, раньше мы рассказывали, что такое цифровой детокс.

Наличие свободного времени или бессознательное пролистывание ленты во время работы делают нас зависимыми от гаджетов. Исследования указывают на то, что время, проведенное в соцсетях, будет только увеличиваться. Кстати, раньше мы рассказывали, что такое цифровой детокс. Сахар. Плохое настроение, неудачи в учебе или на работе заедаешь сладким? Глюкоза дарит быстрое удовольствие, а вот на здоровье это влияет негативно, как на психологическое, ведь приходится есть тайком, так и на физическое.

Сериалы и фильмы. Если просмотром фильмов и сериалов пытаться корректировать свое состояние, это постепенно превращается в зависимость. Особенно если ты не можешь остановиться, смотришь весь сезон до ночи или утра.

Если просмотром фильмов и сериалов пытаться корректировать свое состояние, это постепенно превращается в зависимость. Особенно если ты не можешь остановиться, смотришь весь сезон до ночи или утра. Просмотр порнографических материалов. Постоянный просмотр порно не только уменьшает количество секса в реальной жизни, но и влияет на нас как алкоголь или наркотики. Тебе нужно будет все больше порно, чтобы получить удовольствие, а секс не будет дарить приятные эмоции вообще.

Постоянный просмотр порно не только уменьшает количество секса в реальной жизни, но и влияет на нас как алкоголь или наркотики. Тебе нужно будет все больше порно, чтобы получить удовольствие, а секс не будет дарить приятные эмоции вообще. Боль и селфхарм. Зависимости от боли и селфхарма являются таким же стимулятором, во время которых организм производит эндорфин и эйфорию. Несмотря на боль, человек испытывает удовольствие и счастье.

Зависимости от боли и селфхарма являются таким же стимулятором, во время которых организм производит эндорфин и эйфорию. Несмотря на боль, человек испытывает удовольствие и счастье. Другие поведенческие зависимости. К другим поведенческим зависимостям можно отнести что угодно, от шопинга до игромании. То есть все, что отвлекает тебя от проблем, дарит удовольствие, а в отместку делает еще хуже.

За зависимостями скрываются страдания человека, которые он хочет преодолеть путем дофамина. Однако зависимости лишь усугубляют проблему, откладывая ее на потом, а также добавляют проблемы со здоровьем, если это курение, алкоголь или наркотики.

Влияние зависимостей на нас и родных

Если родители или кто-то из них имел алкогольную зависимость, дети будут расти с постоянным ожиданием тревоги, которые будут проявляться на разных этапах жизни. Они могут быть от страха алкоголя до мыслей, что его (ее) ненавидят на работе. То есть, наши зависимости влияют на родных как зеркало.

Доступ к быстрому удовольствию ежедневно растет. Ведь зависимостью может стать что угодно. Поэтому количество их потребления растет, а сама удовлетворенность падает. Вернуться к эмоции, которую испытал(-а) впервые, невозможно.

В погоне за счастьем и удовольствием люди попадают в дофаминовую петлю. В результате чего не видят проблем, своих реальных желаний и что за ними скрывается.

Зависимости действуют на нас как обезболивающее, когда другой возможности получить тепло и поддержку нет.

В отношениях зависимость определяется как альтернативная привязанность. Часто люди направляют свое тепло и внимание не на себя и партнера, а куда-нибудь в другое русло. Поэтому в паре может появиться что-то третье — игры, шоппинг, алкоголь.

Это может свидетельствовать о проблемах в отношениях, ведь люди не воспринимают реальный контакт и предпочитают что-то “искусственное”.

Как преодолеть зависимости

Автор книги о зависимостях Анна Лембке советует попробовать методику DOPA: Data, Objectives, Problems and Absence. Это переводится как данные, цели, проблемы и воздержание.

Собери все данные о том, какие у тебя есть зависимости, как часто ты к ним возвращаешься, как они влияют на тебя и так далее. Поставь себе цель или ограничение. Например, уменьшить зависимость или преодолеть ее совсем. Опиши свою проблему. Это поможет выделить цель, сделать ее более желанной. Воздержание. Для преодоления или ограничения зависимости нужно воздерживаться от нее хотя бы месяц. Попробовать можно диджитал-детокс или медитацию. Читай, как начать медитировать.

Попробовать можно и отпуск в живописных местах, где твой мозг будет отвлекаться на что-нибудь приятное и красивое. А из книг можно прочесть Дофаминовое поколение (Анна Лембке) и Одиночество (Вивек Мурти).

Раньше мы рассказывали о зависимости от телефона.

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