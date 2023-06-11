Психологія

Руйнують нас зсередини. Якими бувають залежності та як від них уберегтися

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 11 Червня 2023, 11:00
Залежні стосунки: з партнером, алкоголем чи телефоном
Фото: Pexels

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