Руйнують нас зсередини. Якими бувають залежності та як від них уберегтися

Залежність у кожного своя. Це може бути алкоголь, телефон, певна поведінка, перегляд порно чи серіалів та навіть наркотики. Залежності дарують короткотривалу насолоду, але насправді руйнують нас. Читай, які бувають залежні стосунки — чим вони небезпечні та як їх подолати.
Якими бувають залежні стосунки та як від них уберегтися, розповіло видання The Village. У подкасті Простими словами Марк Лівін і Софія Терлез обговорили масову проблему людства — залежності.
Залежність може бути будь-яка, адже знайти її в сучасному світі досить просто. Це може бути залежність від партнера в стосунках, від алкоголю чи куріння, ігор, телефона, солодкого, шопінгу…
Від кількості наявних та доступних задоволень можна впасти в депресію. Авторка книги Дофамінове покоління Анна Лембке описала це так:
Залежності — це часто психологічна проблема, яка виникає через невміння людини працювати зі своїми емоціями.
Залежності — це часто психологічна проблема, яка виникає через невміння людини працювати зі своїми емоціями.
Залежності від будь-чого працюють як захисний механізм від того, чого ми намагаємося уникнути. Солодким чи курінням ми відволікаємося від негативу, потім організм до цього звикає і вимагає робити так щоразу.
Проблеми в нашому житті можуть фокусувати нас на залежності. І вони можуть бути як хімічними, так і поведінковими. Вони бувають приємними чи болісними.
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Залежність у людини може викликати все, що швидко підіймає дофамін та дарує нам короткотривале задоволення. Не всі вони безпечні, залежності мають на меті не тільки коротке задоволення, а й неконтрольоване споживання і навіть страждання. Залежності бувають такі:
За залежностями ховаються страждання людини, які вона хоче подолати шляхом дофаміну. Однак залежності лише поглиблюють проблему, відкладаючи її на потім, а також додають проблем зі здоров’ям, якщо це куріння, алкоголь чи наркотики.
Якщо батьки або хтось із них мав алкогольну залежність, діти зростатимуть з постійним очікуванням тривоги, які виявлятимуться в різних етапах життя. Вони можуть бути від страху алкоголю до думок, що його (її) ненавидять на роботі. Тобто наші залежності впливають на рідних наче дзеркало.
Доступ до швидкого задоволення щодня зростає. Адже залежністю може стати будь-що. Тому кількість їх споживання зростає, а сама задоволеність падає. Повернутися до емоції, яку відчув(-ла) вперше, неможливо.
У гонитві за щастям і задоволенням люди потрапляють у дофамінову петлю. Внаслідок чого не бачать проблем, своїх реальних бажань та що за ними ховається.
Залежності діють на нас як знеболювальне, коли іншої можливості отримати тепло та підтримку немає.
Залежності діють на нас як знеболювальне, коли іншої можливості отримати тепло та підтримку немає.
У стосунках залежність визначається як альтернативна прив’язаність. Часто люди несуть своє тепло і увагу не на себе і партнера, а кудись в інше місце. Тому в парі може з’явитися щось третє — ігри, шопінг, алкоголь.
Це може свідчити про проблеми в стосунках, адже люди не сприймають реальний контакт та віддають перевагу чомусь “штучному”.
Авторка книги про залежності Анна Лембке радить спробувати методику DOPA: Data, Objectives, Problems and Absence. Це перекладається як дані, цілі, проблеми й утримування.
Спробувати можна і відпустку в мальовничих місцях, де твій мозок буде відволікатися на щось приємне і красиве. А з книг можна прочитати Дофамінове покоління (Анна Ламбке) та Самотність (Вівек Мурті).
Раніше ми розповідали про залежність від телефона.
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