Руйнують нас зсередини. Якими бувають залежності та як від них уберегтися

Залежність у кожного своя. Це може бути алкоголь, телефон, певна поведінка, перегляд порно чи серіалів та навіть наркотики. Залежності дарують короткотривалу насолоду, але насправді руйнують нас. Читай, які бувають залежні стосунки — чим вони небезпечні та як їх подолати.

Залежні стосунки: з партнером, алкоголем чи телефоном

Якими бувають залежні стосунки та як від них уберегтися, розповіло видання The Village. У подкасті Простими словами Марк Лівін і Софія Терлез обговорили масову проблему людства — залежності.

Залежність може бути будь-яка, адже знайти її в сучасному світі досить просто. Це може бути залежність від партнера в стосунках, від алкоголю чи куріння, ігор, телефона, солодкого, шопінгу…

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Від кількості наявних та доступних задоволень можна впасти в депресію. Авторка книги Дофамінове покоління Анна Лембке описала це так:

Залежності — це часто психологічна проблема, яка виникає через невміння людини працювати зі своїми емоціями.

Залежності від будь-чого працюють як захисний механізм від того, чого ми намагаємося уникнути. Солодким чи курінням ми відволікаємося від негативу, потім організм до цього звикає і вимагає робити так щоразу.

Проблеми в нашому житті можуть фокусувати нас на залежності. І вони можуть бути як хімічними, так і поведінковими. Вони бувають приємними чи болісними.

Види залежностей

Залежність у людини може викликати все, що швидко підіймає дофамін та дарує нам короткотривале задоволення. Не всі вони безпечні, залежності мають на меті не тільки коротке задоволення, а й неконтрольоване споживання і навіть страждання. Залежності бувають такі:

Наркотичні речовини. Викликають сильну залежність, змінюють стан свідомості. Дають враження того, що людина привабливіша, краща, більш комунікабельна.

Викликають сильну залежність, змінюють стан свідомості. Дають враження того, що людина привабливіша, краща, більш комунікабельна. Алкоголь. Часто така залежність розвивається завдяки стереотипу, що “з алкоголем краще спілкуватися з людьми”. Грають роль і романтизація алкоголю. Спершу він викликає розслаблення, а потім тривожність та страх.

Часто така залежність розвивається завдяки стереотипу, що “з алкоголем краще спілкуватися з людьми”. Грають роль і романтизація алкоголю. Спершу він викликає розслаблення, а потім тривожність та страх. Соціальні мережі та гаджети. Наявність вільного часу або несвідоме гортання стрічки під час роботи роблять нас залежними від гаджетів. Дослідження вказують на те, що час, проведений у соцмережах, буде лише збільшуватися. До речі, раніше ми розповідали, що таке цифровий детокс.

Наявність вільного часу або несвідоме гортання стрічки під час роботи роблять нас залежними від гаджетів. Дослідження вказують на те, що час, проведений у соцмережах, буде лише збільшуватися. До речі, раніше ми розповідали, що таке цифровий детокс. Цукор. Поганий настрій, невдачі в навчанні чи на роботі заїдаєш солодким? Глюкоза дарує швидке задоволення, а от на здоров’я це впливає негативно, як на психологічне, адже доводиться їсти потай, так і на фізичне.

Серіали та фільми. Якщо переглядом фільмів та серіалів намагатися “корегувати” свій стан, це поступово перетворюється на залежність. Особливо якщо ти не можеш зупинитися, дивишся весь сезон до ночі чи ранку.

Якщо переглядом фільмів та серіалів намагатися “корегувати” свій стан, це поступово перетворюється на залежність. Особливо якщо ти не можеш зупинитися, дивишся весь сезон до ночі чи ранку. Перегляд порнографічних матеріалів. Постійний перегляд порно не тільки зменшує кількість сексу в реальному житті, а й впливає на нас як алкоголь чи наркотики. Тобі потрібно буде все більше порно, щоб отримати задоволення, а секс не даруватиме приємних емоцій узагалі.

Постійний перегляд порно не тільки зменшує кількість сексу в реальному житті, а й впливає на нас як алкоголь чи наркотики. Тобі потрібно буде все більше порно, щоб отримати задоволення, а секс не даруватиме приємних емоцій узагалі. Біль та селфхарм. Залежності від болю та селфхарму є таким самим стимулятором, під час яких організм виробляє ендорфін та ейфорію. Попри біль, людина відчуває задоволення і щастя.

Залежності від болю та селфхарму є таким самим стимулятором, під час яких організм виробляє ендорфін та ейфорію. Попри біль, людина відчуває задоволення і щастя. Інші поведінкові залежності. До інших поведінкових залежностей можна віднести що завгодно, від шопінгу до ігроманії. Тобто усе, що відволікає тебе від проблем, дарує задоволення, а натомість робить ще гірше.

За залежностями ховаються страждання людини, які вона хоче подолати шляхом дофаміну. Однак залежності лише поглиблюють проблему, відкладаючи її на потім, а також додають проблем зі здоров’ям, якщо це куріння, алкоголь чи наркотики.

Вплив залежностей на нас і рідних

Якщо батьки або хтось із них мав алкогольну залежність, діти зростатимуть з постійним очікуванням тривоги, які виявлятимуться в різних етапах життя. Вони можуть бути від страху алкоголю до думок, що його (її) ненавидять на роботі. Тобто наші залежності впливають на рідних наче дзеркало.

Доступ до швидкого задоволення щодня зростає. Адже залежністю може стати будь-що. Тому кількість їх споживання зростає, а сама задоволеність падає. Повернутися до емоції, яку відчув(-ла) вперше, неможливо.

У гонитві за щастям і задоволенням люди потрапляють у дофамінову петлю. Внаслідок чого не бачать проблем, своїх реальних бажань та що за ними ховається.

Залежності діють на нас як знеболювальне, коли іншої можливості отримати тепло та підтримку немає.

У стосунках залежність визначається як альтернативна прив’язаність. Часто люди несуть своє тепло і увагу не на себе і партнера, а кудись в інше місце. Тому в парі може з’явитися щось третє — ігри, шопінг, алкоголь.

Це може свідчити про проблеми в стосунках, адже люди не сприймають реальний контакт та віддають перевагу чомусь “штучному”.

Як подолати залежності

Авторка книги про залежності Анна Лембке радить спробувати методику DOPA: Data, Objectives, Problems and Absence. Це перекладається як дані, цілі, проблеми й утримування.

Збери всі дані про те, які в тебе є залежності, як часто ти до них повертаєшся, як вони впливають на тебе тощо. Постав собі ціль чи обмеження. Наприклад, зменшити залежність чи подолати її зовсім. Опиши свою проблему. Це допоможе виокремити ціль, зробити її більш бажаною. Утримування. На подолання чи обмеження залежності потрібно утримуватися від неї хоча б місяць. Спробувати можна диджитал-детокс чи медитацію. Читай, як почати медитувати.

Спробувати можна і відпустку в мальовничих місцях, де твій мозок буде відволікатися на щось приємне і красиве. А з книг можна прочитати Дофамінове покоління (Анна Ламбке) та Самотність (Вівек Мурті).

Раніше ми розповідали про залежність від телефона.

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